CUIDADO, inmigrante: verifica si tienes una identificación real antes de que NUEVO REQUISITO de la TSA entre en vigor

Si aún no tienes la tuya, es urgente que actúes. Este cambio puede causar confusión y retrasos, especialmente entre los inmigrantes , ya que muchos desconocen los detalles del proceso. Infórmate sobre cómo obtener una auténtica REAL ID y evita contratiempos al viajar.

Si el término REAL ID no te resulta familiar, es hora de que te pongas en contacto con el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas para agendar una cita. A partir del 7 de mayo , necesitarás una para abordar un avión.

Es esencial presentar documentos originales o copias certificadas, ya que las fotocopias no suelen ser aceptadas. Además, probablemente debas acudir en persona a una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para hacer la solicitud.

Se recomienda revisar los requisitos específicos en el sitio web del DMV local, ya que pueden variar. Muchos residentes ya cuentan con su REAL ID al presentar documentos adicionales durante la renovación de su licencia. Para quienes aún no lo tienen, se sugiere agendar una cita en el DMV lo antes posible, ya que las oficinas suelen estar ocupadas.

Si no tienes un REAL ID al momento de viajar, necesitarás uno de los siguientes documentos alternativos: pasaporte estadounidense, tarjeta de pasaporte, licencia de conducir mejorada, tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST), tarjeta de cruce de frontera, tarjeta de residente permanente, tarjeta de identificación para veteranos (VHIC), identificación tribal federalmente reconocida, tarjeta PIV HSPD-12, pasaporte extranjero, entre otros.

Recuerda que las licencias de conducir temporales y los permisos de armas no son aceptados como identificaciones válidas. Existen excepciones: si tienes una identificación militar o tribal reconocida federalmente, no necesitas un REAL ID. En cuanto a los menores, no requieren identificación; solo el adulto acompañante debe contar con un documento válido.