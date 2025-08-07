Alerta inmigrantes indocumentados en EE. UU.: bajo estas situaciones te pueden revocar tu Green Card
Tener Green Card no te hace intocable: ciertas acciones o situaciones pueden hacer que pierdas tu residencia permanente en EE. UU. Conócelas y evita riesgos.
Muchos inmigrantes creen que tener la Green Card los protege de cualquier problema migratorio. Sin embargo, no siempre es así. Existen situaciones específicas que pueden poner en riesgo ese estatus legal.
Cometer ciertos delitos, salir del país por mucho tiempo o incluso no declarar impuestos puede activar alarmas migratorias. Es vital conocer estas causas. Estar informado puede marcar la diferencia entre quedarte o ser deportado.
Bajo estas situaciones te pueden revocar tu Green Card
Puedes perder tu estatus de residente permanente si dejas de mantener tu residencia en EE. UU. Esto sucede cuando pasas largos periodos fuera del país sin una justificación válida o sin contar con un permiso anticipado de reingreso. En ese caso, USCIS podría interpretar que ya no tienes la intención de residir allí de forma permanente.
La residencia también puede ser revocada si incurres en delitos considerados graves por la ley migratoria. Entre estos se encuentran el fraude en procesos migratorios, crímenes violentos, narcotráfico o involucramiento en redes delictivas. Cometer este tipo de actos puede llevar a que seas puesto en proceso de deportación.
Otro motivo para perder la Green Card es proporcionar datos falsos al solicitarla o durante entrevistas con inmigración. Esto incluye mentiras sobre tu identidad, historial penal o situación familiar. Si USCIS detecta estas irregularidades, puede iniciar una acción legal para retirarte la residencia y sacarte del país.
Categorías de elección para la Green Card
De acuerdo con USCIS, las principales vías para obtener la Green Card son a través de la familia, el empleo, el estatus de refugiado o asilado, y programas especiales como la lotería de visas. Cada una de estas categorías tiene requisitos particulares y procedimientos de aplicación diferentes.
