Muere Richard Norton, actor de 'Mad Max: Fury Road', a los 75 años.

Richard Norton, recordado actor australiano que tuvo un destacable papel en 'Mad Max' , y coordinador de dobles en la industria cinematográfica de Hollywood, ha fallecido a los 75 años . Su carrera abarcó varias décadas, durante las cuales resaltó no solo por su actuación, sino también por su habilidad en la coreografía de escenas de acción.

Richard Norton falleció el último sábado en Melbourne a los 75 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Judy Green, a través de sus redes sociales, aunque no se especificó la causa de su sorpresivo deceso.

"Estoy en shock y devastada, no tengo palabras", fueron las palabras con las que Green confirmó su sensible partida en su cuenta oficial de Instagram. "He perdido todo. Sé que habrá, y ya hay, mucho amor y sorpresa por la partida de este ser humano increíble. El amor de mi vida. Estoy usando este tiempo para asimilar mi gran pérdida", señaló compartiendo una emotiva imagen junto a Norton y su perro.