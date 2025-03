¡Denuncia para ICE! Esta ciudad en Estados Unidos amenaza con presentar quejas ante tribunales por este TERRIBLE ERROR

Según Tapinto.net , en confirmaciones con la oficina del alcalde Ras J. Baraka , la razón por la que Newark decidió denunciar a ICE se centra en que la agencia migratori a empezó su s instalaciones de Delaney Hall sin haber seguido los protocolos de seguridad apropiados. El centro de detención no tenía los permisos necesarios como para realizar cambios de ese tipo, pese a haber llegado a un acuerdo con el propietario de la instalación, GEO Group , para restablecer el lugar y convertirlo en una cárcel para inmigrantes .

Siendo así, el Departamento de Ingeniería de Newark impuso hoy una orden de suspensión de obras para detener la construcción en el sitio, ya que, según la oficina de Baraka , dos funcionarios de ICE y el director de las instalaciones del Grupo GEO fueron informados de las violaciones. Además, Baraka señaló que el ICE no ha solicitado permisos de construcción, certificados de ocupación continua ni cambios en el uso del edificio.

Al respecto, Baraka afirmó que el contrato entre el ICE y el Grupo GEO para utilizar Delaney Hall para detener a inmigrantes no reemplaza las ordenanzas y leyes de Newark y Nueva Jersey. "Sin el cumplimiento de los requisitos, Delaney Hall no puede abrir legalmente", subrayó Baraka. "No toleraremos que se ignoren nuestras leyes y estatutos".