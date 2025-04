Donald Trump no da su brazo a torcer tan fácilmente. A raíz del error cometido por su administración al deportar a Kilmar Abrego García por error a El Salvador, y tras ser obligado a traerlo de regreso al país norteamericano , el presidente republicano ha jugado todas sus cartas para evitar que este evento se concrete. ¿Qué hizo? En esta nota te comentamos.

Cabe mencionar que Abrego fue deportado el 15 de marzo debido a un error administrativo. No obstante, la administración de Trump señala que es miembro de la pandilla MS-13, lo que es negado por el abogado del agravado. Aun así, el gobierno argumentó que el juez de Maryland no tenía la autoridad para emitir la orden, dando a entender que los funcionarios estadounidenses no pueden obligar a El Salvador a devolver a García.