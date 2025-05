¿ICE en problemas? Agencia migratoria detiene a hombre sin antecedentes penales en una gasolinería en Massachusetts

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Daniel Orellana, un ciudadano guatemalteco de 25 años que no tiene antecedentes penales ni policiales. La detención se llevó a cabo el lunes 5 de mayo en una gasolinería en Massachusetts y su familia exige que el acto fue sumamente injusto. En esta nota te comentamos más al respecto.

ICE arresta a ciudadano guatemalteco sin antecedentes penales

Según NBC News, el arresto migratorio se realizó a las 6:00 a.m. y la familia de Orellana no está de acuerdo con lo ocurrido. "No es justo que él esté pasando por esto y sea tratado como un criminal", comentó Arquímedes Orellana, padre del joven. Según el padre, el muchacho iba a trabajar cuando fue interceptado por agentes de ICE, quienes le preguntaron si era la persona que buscaban.

Daniel Orellana respondió no conocerlo ni ser el que buscaban, señalando que su jefe lo estaba llamando en el momento de la intervención. No obstante, ICE no lo dejó. Tras preguntar su estado migratorio, decidieron llevárselo. El vehículo de Orellana quedó abandonado en la gasolinería tras el arresto.

¿Qué acciones ha tomado la familia de Daniel Orellana, el detenido por ICE?

A pesar de la molestia, la familia no está en contra de las políticas de Donald Trump. Sin embargo, no todo lo realizado por este le parece adecuado. "No estoy en contra de lo que hace el gobierno", señaló Arquímedes Orellana. "Sé que está trabajando para mejorar el país. Quiere que el país prospere y eso es excelente, pero no es justo que se lleven a gente inocente, gente que es productiva para el país".

A raíz del arresto, una abogada está ayudando a la familia mientras Daniel está detenido en una cárcel para inmigrantes en Plymouth. Zulema Alfaro, su novia, ha estado comunicándose con él. "Me ha contado la situación y que fue un malentendido", aseguró la muchacha.