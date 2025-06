A partir del 1 de enero de 2026, en Florida se aplicarán multas de hasta US$5.000 a clínicas, hospitales y profesionales de la salud que no devuelvan a sus pacientes, incluidos los inmigrantes con documentos, el dinero que les hayan cobrado de más por error.

La ley SB 1808, aprobada el 20 de mayo de 2025 y firmada por el gobernador Ron DeSantis, establece que estos reembolsos deben hacerse en un plazo máximo de 30 días. Esta medida busca promover la transparencia y mejorar la eficiencia del sistema de salud en el estado.

Reintegros obligatorios en el sistema de salud de Florida

La ley SB 1808 introduce dos nuevos artículos en los Estatutos de Florida, el 408.12 y el 456.0625, que regulan la devolución de pagos excesivos tanto por parte de establecimientos de salud como por profesionales independientes. Según el artículo 408.12, cualquier establecimiento de salud con licencia estatal que detecte un cobro en exceso deberá reintegrar el monto total en un plazo de 30 días desde la verificación del error.

Esta obligación se aplica únicamente cuando el proveedor de salud presenta una solicitud de reembolso ante una entidad aseguradora. Además, se excluyen situaciones ya reguladas por otras secciones del sistema de seguros de salud, garantizando así que la normativa no interfiera con procesos ya establecidos.

Esta normativa busca prevenir cobros indebidos y garantizar un acceso justo y equitativo a los servicios de salud.

Multas de hasta $5,000 por incumplir la nueva ley de Florida aprobada por Ron DeSantis

Las sanciones por no devolver el dinero a tiempo varían según el tipo de entidad que haya cometido la falta, pudiendo alcanzar hasta US$5000. Aunque el valor general de las sanciones administrativas no supera los US$500 por infracción, la falta de devolución de un pago en exceso se considera una infracción no clasificada, lo que permite al Estado imponer multas mayores en casos de reincidencia o gravedad.

Los centros de salud, como clínicas y hospitales, que no cumplan con los reintegros establecidos enfrentarán multas administrativas. Esta medida busca incentivar el cumplimiento de la normativa y proteger los derechos de los pacientes.

Los médicos también serán sancionados si retienen pagos indebidos

La nueva norma también contempla sanciones para médicos, odontólogos y otros profesionales de la salud. Según el artículo 456.0625, si un profesional detecta que un paciente pagó de más, deberá devolver el dinero en un plazo de 30 días. Esta obligación se extiende a su equipo administrativo y a cualquier entidad que gestione sus cobros.

El incumplimiento de esta obligación será considerado una falta disciplinaria, permitiendo a los colegios y consejos profesionales iniciar procedimientos disciplinarios. Esta medida refuerza la responsabilidad de los profesionales de la salud en la gestión de los pagos y la atención al paciente.

Con esta legislación, se espera que los pacientes tengan una experiencia más positiva en el sistema de salud, evitando demoras y complicaciones innecesarias en la gestión de sus pagos. La normativa busca, en última instancia, fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema de salud del estado.