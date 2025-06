Según The Swiss Voice in the World since 1935, agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos arrestaron a 72 inmigrantes en un club nocturno de Carolina del Sur, un lugar que se cree está relacionado con el cártel de los Zetas. Durante el operativo, que tuvo lugar el último domingo, también se incautaron armas y drogas.

La operación, realizada en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se centró principalmente en el club nocturno 'El Álamo', que se sospechaba que estaba involucrado en tráfico de personas, armas y drogas. Entre los detenidos estaba Sergio Joel Galo-Baca, un hondureño con antecedentes penales y una alerta roja de Interpol por homicidio.

Detalles del operativo en club nocturno vinculado al Cártel de Los Zetas

El DHS, en conjunto con el ICE, llevó a cabo una serie de arrestos en el club nocturno donde se sospechaba que se realizaban actividades delictivas. La operación resultó en la detención de casi un centenar de personas, muchas de las cuales tenían antecedentes penales. Además, se entregaron seis menores a los servicios sociales de Estados Unidos.

La operación en Carolina del Sur es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno estadounidense para desmantelar redes de narcotráfico y tráfico de personas. La subsecretaria McLaughlin enfatizó que, bajo la administración actual, se está dando prioridad a la seguridad y la justicia, asegurando que los fugitivos y delincuentes serán perseguidos con rigor.

Antecedentes del Cártel de Los Zetas o del Cártel del Noreste

Los Zetas, actualmente conocidos como Cártel del Noreste, fueron designados como organización terrorista por la administración Trump en febrero.

Originalmente, fueron el brazo militar del Cártel del Golfo, pero se separaron de esta organización, lo que desencadenó una violenta guerra por el control del noreste de México en 2010. Desde entonces, han logrado establecer un dominio significativo en el narcotráfico en diversas regiones del país.

Conclusiones sobre la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos

Las acciones del DHS y el ICE reflejan un compromiso continuo en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Estados Unidos. La colaboración entre agencias y la implementación de operaciones estratégicas son fundamentales para abordar estos problemas complejos que afectan tanto a la seguridad nacional como a la comunidad en general.