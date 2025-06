Atención, extranjeros. Recientemente, se conoció que las autoridades de Los Ángeles han establecido un toque de queda en el centro de la ciudad, el cual entró en vigor el martes 10 de junio. Esta acción se llevó a cabo tras las violentas protestas que han surgido en contra de las redadas migratorias realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE). AQUÍ conoce todo sobre estas nuevas medidas en EE. UU.

Así se aplicará el toque de queda en Los Ángeles frente a protestas contra ICE

'La Nación' y otros medios internacionales revelaron que se ha establecido un toque de queda en Los Ángeles y que regirá desde las 20:00 hasta las 6:00 horas (hora local), afectando las autopistas 5, 10 y 110. No obstante, en un comunicado oficial, se ha resaltado excepciones para quienes enfrenten emergencias médicas, sean representantes de medios, viajen por motivos laborales, formen parte del personal médico o pertenezcan a las fuerzas policiales.

De esta forma se aplicará el toque de queda en Los Ángeles frente a protestas contra ICE.

Ante el anuncio de la inmovilización, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, justificó esta decisión como una medida ante el aumento de la violencia durante las protestas. "He declarado el estado de emergencia local y decretado un toque de queda en el centro de Los Ángeles para detener el vandalismo y los saqueos", declaró Bass, tal como informó el medio AFP.

Recordemos que, en un último reporte de ABC7 se conoció que varios comercios, entre ellos una tienda de Adidas, una Apple Store, dos dispensarios, una farmacia y una joyería, sufrieron actos de vandalismo en la principal avenida de Broadway. Al respecto, la alcaldesa subrayó que los saqueos no están vinculados a las protestas y advirtió sobre futuras investigaciones y arrestos de los responsables.

"No pueden apoyar a los inmigrantes y vandalizar nuestra ciudad. Entiendan que si lo hacen… los arrestarán. Y puede que no suceda ese día, así que no piensen que por haber regresado a casa esa noche están libres. Hay muchas grabaciones, se realizarán investigaciones y tendrán que rendir cuentas", sentenció Karen Bass de manera clara a la prensa.

Restricciones tomadas por el actual gobierno de Trump frente a las protestas

El toque de queda en este concurrido estado se ha instaurado como una de las medidas más recientes adoptadas en la ciudad debido al aumento de la tensión social.

Ante los disturbios que estallaron durante el tercer y cuarto día de manifestaciones, el presidente Donald Trump dispuso el despliegue de 2.000 integrantes de la Guardia Nacional y 700 marines, esto con la finalidad de restablecer el orden y gestionar la crisis en todo el territorio americano.