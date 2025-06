Pésimas noticias para inmigrantes: estos dos proyectos de ley podrían acelerar las deportaciones en Texas

Pésimas noticias para los inmigrantes en Texas: dos proyectos de ley recientemente aprobados podrían tener un impacto directo en la rapidez con la que se ejecutan las deportaciones. Con el respaldo de autoridades locales y federales, estos proyectos buscan estrechar la colaboración entre las fuerzas policiales y los agentes de ICE.

Si se aprueban, estos cambios podrían hacer que los alguaciles de Texas se conviertan en un brazo extendido del sistema migratorio, acelerando aún más los procesos de deportación. Por lo que los inmigrantes en el estado se enfrentan a nuevas incertidumbres, mientras los proyectos avanzan en el ámbito legislativo.

Con el apoyo político del presidente Donald Trump, el Proyecto de Ley 8 del Senado ha superado todos los filtros legislativos y solo espera la aprobación final de Greg Abbott. Esta ley forzará una mayor colaboración entre los alguaciles de Texas y los agentes de ICE para reportar a los migrantes, convirtiendo a las autoridades locales en una extensión del sistema migratorio federal

Por otro lado, el Proyecto de Ley 36, que también ya pasó su proceso legislativo, creará una unidad especial de seguridad nacional dentro del Departamento de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia fronteriza y la gestión de emergencias.

Funciones de la policía contra la inmigración indocumentada en Texas

En ese sentido, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya ha firmado una ley que expande las funciones de la policía local contra los inmigrantes indocumentados que residen en dicho estado. Por lo que más de 230 de condados de Texas están obligados a autorizar 1 de 3 acuerdos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), alineándose con las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

Problemas para solicitantes de asilo en Texas

Por otro lado, los inmigrantes indocumentados que buscarían solicitar asilo en Texas, también enfrentarían problemas ya que, no podrían hacer uso de su permiso de trabajo mientras que esperan que se gestionen sus casos migratorios. Como consecuencia, al no contar con esta autorización de empleo, no podrán trabajar legalmente en Estados Unidos ni solventarse económicamente.