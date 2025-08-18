Caso Jeffrey Epstein: víctimas califican como "encubrimiento" las decisiones del Departamento de Justicia

El caso de Jeffrey Epstein es uno de los más impactantes a nivel mundial, ya que involucró a varias personalidades públicas, políticos, empresarios y otros, y afectó a cientos de jóvenes que fueron explotadas sexualmente. El expediente contiene numerosos archivos que incluso mencionan al actual presidente Donald Trump.

Descargo de las víctimas

Varias de las víctimas decidieron ocultar sus identidades en la mayoría de las cartas dirigidas a los jueces federales Richard Berman y Paul Engelmayer, las cuales fueron presentadas por sus abogados. Bradley Edwards, Brittany Henderson y Paul Cassell representan a muchas de las afectadas, incluidas aquellas cuyos nombres aparecen en los documentos del gran jurado. Además, una de ellas testificó contra Ghislaine Maxwell en el juicio.

Jeffrey Epstein falleció el 10 de agosto de 2019 en el Metropolitan Correctional Center, en Nueva York. Foto: Reuters

La carta señala que solo apoyarán la apertura del expediente si se toman las máximas precauciones para proteger a las víctimas: "Los sobrevivientes apoyan la transparencia cuando se puede lograr sin sacrificar su seguridad, privacidad ni dignidad". El documento también especifica que el debido proceso no debe atentar contra la integridad de las personas.

El escrito explica lo siguiente: "Pero la transparencia no puede ir en detrimento de las mismas personas a quienes el sistema de justicia ha jurado proteger, especialmente en medio de eventos contemporáneos que magnifican el riesgo y el trauma: la presentación pública de la Sra. Maxwell como una comentarista supuestamente creíble a pesar de su condena por tráfico sexual y cargos de perjurio, su traslado a una prisión de menor seguridad, una solicitud del gobierno para revelar información presentada sin autorización, y la inminente amenaza del indulto".

Un abogado de Annie Farmer, una de las víctimas del caso, expresó su molestia por el hecho de que Maxwell "esté intentando escapar de la justicia". Por su parte, la abogada Sigrid McCalwey cuestionó la promesa del gobierno de no divulgar información que pueda identificar a terceros: "Cualquier intento de ocultar los nombres de terceros huele a encubrimiento".

Piden transparencia

De acuerdo con información oficial, una de las víctimas anónimas, representada por Bradley Edwards, pidió mayor transparencia en el proceso: "Creo que los abogados de las víctimas deberían tener acceso a todos estos hallazgos. Tenemos derecho a emprender acciones legales contra estas instituciones o personas involucradas en los crímenes de Epstein y sus cómplices".