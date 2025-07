Grave ataque racista en Walmart: mujer habría acusado falsamente a un adolescente negro de robo, según reportes

Lo que parecía una salida común al supermercado terminó convertido en un acto de racismo grabado en video. Una mujer blanca, apodada por las redes como "Walmart Karen", habría acusado falsamente a un adolescente negro de 15 años de robarle fuera de una tienda Walmart, generando indignación en redes y desatando una ola de críticas contra los empleados del establecimiento por su inacción.

El hecho fue grabado por Penny Thompson, madre del menor, quien compartió el video del altercado en TikTok. En las imágenes se puede ver a ambas mujeres discutiendo en el estacionamiento de Walmart mientras la madre descargaba sus compras. El adolescente estaba siendo acusado sin pruebas, y ninguna cámara de seguridad confirmaba el supuesto robo.

Mujer acusa a adolescente negro de robarle fuera de Walmart

En el video, la mujer afirma que su acusación no tenía motivaciones raciales, pero al mismo tiempo dijo: "No me importa de qué color seas, ¡parecía culpable!”, lo que encendió aún más el debate sobre racismo disfrazado de sospecha injustificada. “¿Culpable de qué?”, preguntó la madre, enfrentando a la mujer que basó su acusación en una simple suposición.

Thompson, al notar que dos empleados de Walmart presenciaban la escena, pidió que revisaran las cámaras de seguridad para demostrar la inocencia de su hijo. Sin embargo, los trabajadores no intervinieron y simplemente sugirieron que Thompson cargara sus productos al auto.

Críticas a la falsa acusación de robo en Walmart

La publicación del video en TikTok desató una tormenta de críticas hacia la mujer y hacia los empleados de Walmart. Los usuarios denunciaron no solo el evidente sesgo racial de la acusación, sino la falta de acción por parte del personal de la tienda, quienes no hicieron nada por detener el acoso ni proteger al menor.

El caso de la "Walmart Karen" se ha convertido en otro ejemplo viral de discriminación racial cotidiana, donde la palabra de una mujer blanca puso en riesgo la seguridad de un menor negro sin ninguna prueba, mientras la indiferencia del entorno hizo más grave la escena. Hasta el momento, Walmart no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.