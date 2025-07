Reportan 'detención' de Eugenio Derbez en aeropuerto de EE. UU. y él expone el impensado motivo

Impactó a seguidores. Eugenio Derbez, reconocido actor y productor mexicano, compartió en sus redes sociales una experiencia inesperada que tuvo lugar en un aeropuerto de Estados Unidos. Este hecho ha generado gran revuelo entre sus seguidores, quienes se mostraron muy curiosos por saber qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a su 'detención'. ¿Qué sucedió? ¿El artista bromeó con sus seguidores?

'Detienen' a Eugenio Derbez en aeropuerto de EE. UU. y él expone el impensado motivo

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Eugenio Derbez no dudó en compartir un divertido momento. Esta vez, relató cómo un hombre lo abordó en el aeropuerto para burlarse de su apariencia en la película 'El Valet', estrenada en 2022.

En el material que compartió el comediante, con el título de "Me detuvieron en el aeropuerto", se le vio muy sorprendido y con buen sentido del humor. "Como pueden ver, estoy en un aeropuerto, y ahorita se me acercó un señor a burlarse de mí descaradamente por el corte de pelo que traía en 'El Valet'", expresó.

Asimismo, el actor también mencionó que la película ha vuelto a estar disponible en varias plataformas de streaming, lo que ha reavivado el interés del público por su único estilo en este film.

"Ya ven que 'El Valet' acaban de sacarlo otra vez en algunas plataformas, pues nada, se empezó a burlar de mí descaradamente. Me dio risa, pero sí me ninguneó, me peluseó mi corte de pelo. Dijo que me veía muy chistoso. Entonces imagínense, si está muy chistoso mi corte de pelo, ¿cómo estará la película?", comentó con ironía, evidenciando la 'broma' a sus seguidores, quienes pensaron lo peor.

¿De qué se trata 'El Valet' y por qué ahora es viral?

'El Valet' es una comedia que se encuentra disponible en diversas plataformas de streaming en México, Estados Unidos y otros países latinoamericanos, que ha capturado la atención del público.

La trama de esta producción está enfocada en Olivia Allan, una actriz de cine, quien ha decidido contratar a Antonio Flores, un valet de un restaurante en Beverly Hills, para que finja ser su pareja. El engaño y las mentiras tienen como finalidad ocultar su relación con un hombre que está casado. La película ha sido bien recibida por los espectadores y ha jugado un papel importante en la comunidad latina.