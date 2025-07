¿Quién es Kristin Cabot, la mujer captada junto al CEO Andy Byron en concierto de Coldplay?

Recientemente, un concierto de Coldplay ha llamado la atención en las redes sociales no solo por ser uno de los eventos más esperados de sus propios fans, sino por una nueva polémica en la que resaltan dos compañeros de trabajo. Andy Byron, CEO y director ejecutivo de Astronomer, acaparó toda las miradas del público al ser captado en la 'kiss cam' junto a una mujer que no es su esposa. ¿De quién se trata y por qué este tema se volvió viral?

¿Quién es Kristin Cabot, la mujer captada junto a Andy Byron en concierto de Coldplay?

Primero, es bueno mencionar que, la mujer que fue vista junto al CEO Andy Byron es Kristin Cabot, quien tiene el puesto de jefa de Recursos Humanos en la misma firma que el artista. Ambos fueron vistos abrazados y sonriendo durante el evento realizado en Boston, Estados Unidos, lo que ha generado diversas reacciones en las plataformas digitales a nivel global. A continuación, más sobre ella.

Conoce quién es Kristin Cabot, la mujer captada junto a Andy Byron en concierto de Coldplay/ Redes sociales.

Kristin Cabot, tal como figura en su perfil de LinkedIn, se considera "una líder apasionada por las personas que predica con el ejemplo". Asimismo, se graduó en Ciencias Políticas en Gettysburg College. Según información de sus redes sociales y otros medios, lleva nueve meses trabajando en la empresa Astronomer.

Previo a pertencer a la compañía, trabajó en el área de recursos humanos de la empresa tecnológica Neo4j, donde logró un notable crecimiento al contribuir a triplicar la plantilla de empleados de dicha empresa.

¿Con quién estuvo casado Kristin Cabot?

Dejando su lado profesional, Cabot estuvo casada con el empresario de moda Kenneth C. Thornby. Si bien, ambos solicitaron el divorcio en 2018, la separación se formalizó en 2022, tal como se corroboró por The New York Post.

En lo que va de este año, su nombre volvió a ser noticia por un tema personal tras ser capptada junto al CEO, con quien han preferido optar por el silencio en medio de la controversia mediática.