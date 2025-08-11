Pronóstico del tiempo para HOY en San José: clima para el 11 de agosto, según el NWS

Este lunes 11 de agosto, el pronóstico del clima en San José se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.

No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en California hoy. Si el clima en San José o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.

Clima de hoy en San José: Pronóstico oficial del NWS para este lunes, 11 de agosto de 2025

El lunes 11 de agosto, los habitantes de San José amanecerán con una temperatura de aproximadamente 16 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 16 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 32 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 8.05 kilométros por hora a Noroeste durante el día.

Por la noche, el clima en San José será de alrededor de 30 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: cielo mayormente nublado durante el día, y por la noche, mayormente soleado, con algunas nubes ocasionales.

Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados Unidos

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del lunes, 11 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

¿Qué tipo de clima tiene San José?

El clima en San José, California, es mediterráneo, con veranos cálidos y secos, e inviernos frescos y húmedos. Situada en el Valle de Santa Clara, presenta variaciones de temperatura a lo largo del año.

Verano: Las temperaturas superan los 30°C, con noches frescas. Las lluvias son muy raras.

Las temperaturas superan los 30°C, con noches frescas. Las lluvias son muy raras. Invierno: Las temperaturas se mantienen por encima de los 0°C, lo que hace poco frecuentes las heladas y nevadas. Se registran lluvias moderadas y tormentas ocasionadas por sistemas climáticos.

Las temperaturas se mantienen por encima de los 0°C, lo que hace poco frecuentes las heladas y nevadas. Se registran lluvias moderadas y tormentas ocasionadas por sistemas climáticos. Otoño y primavera: Son estaciones de transición, con temperaturas suaves y días soleados, ideales para visitar o residir en la ciudad.

Es importante destacar que el clima en EE. UU. varía considerablemente, y en lugares como Texas el pronóstico puede ser muy diferente. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ofrece pronósticos y alertas para todo el país.