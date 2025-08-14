- Hoy:
Ojo, solicitantes peruanos de visa para EE. UU. | Anuncian entrevistas obligatorias para menores de 14 y mayores de 79 años en Lima
Desde el 2 de septiembre, EE. UU. implementará un nuevo requisito para la obtención de visas en Lima. AQUÍ todos los detalles.
Atención, peruanos: A partir del próximo 2 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementará drásticos cambios en los requisitos para la obtención de visas. Según la nueva normativa, los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 años deberán presentarse a una entrevista presencial en la embajada estadounidense ubicada en Lima para finalizar el proceso de solicitud.
Visa: anuncian entrevistas obligatorias para peruanos menores de 14 y mayores de 79 años
Según la entidad estadounidense y los medios internacionales, desde el 2 de septiembre, se añadirán actualizaciones en los requisitos para la obtención de visas. A partir de esa fecha, este grupo de personas tendrá la obligación de asistir a una entrevista presencial en la embajada estadounidense en Lima para completar su trámite.
Esta modificación pone fin a la exención que anteriormente permitía a estos grupos etarios obtener o renovar su visa sin necesidad de presentarse ante un funcionario consular, con el objetivo de unificar criterios en la evaluación de solicitudes.Confirman entrevistas obligatorias para peruanos menores de 14 y mayores de 79 años que soliciten visa.
No obstante, la embajada decidió resaltar que no todos los casos estarán sujetos a esta nueva obligación. Quedarán exentos quienes soliciten visas diplomáticas o suboficiales, así como aquellos que renueven su visa de turista vigente. Para estos solicitantes, se mantendrán los procedimientos simplificados que no requieren entrevista.
Asimismo, según la comunicación oficial, quienes califiquen para estas excepciones tendrán que demostrar su condición y cumplir con los requisitos establecidos para su tipo de visa.
¿Cuál es el impacto que tendrá este cambio de la visa en Lima, Perú y sus solicitantes?
Esta modificación en el proceso de solicitud de visa también exigirá a un mayor número de solicitantes a presentarse de manera presencial en la sede diplomática. Con ello, la situación podría resultar en un aumento significativo en la demanda de citas y en los tiempos de espera, por lo que se aconseja a los interesados programar su solicitud con anticipación.
La embajada enfatizó de manera pública la aplicación de los nuevos lineamientos y que no se permitirán excepciones fuera de las estipuladas en la normativa oficial.
