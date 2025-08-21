- Hoy:
Pronóstico del tiempo para HOY en Miami: clima para el 21 de agosto, según el NWS
¿Planeas salir este jueves, 21 de agosto? ¡No te arriesgues! Consulta el pronóstico del clima de hoy para Miami, proporcionado por el NWS, y evita sorpresas.
Este jueves 21 de agosto, el pronóstico del clima en Miami se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.
No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en Florida hoy. Si el clima en Miami o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.
Clima de hoy en Miami: Pronóstico oficial del NWS para este jueves, 21 de agosto de 2025
El jueves 21 de agosto, los habitantes de Miami amanecerán con una temperatura de aproximadamente 33 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 28 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 33 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 16.09 kilométros por hora a Suroeste durante el día.
Por la noche, el clima en Miami será de alrededor de 28 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas durante el día, y por la noche, slight chance showers and thunderstorms then mostly clear.
Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados UnidosPronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del jueves, 21 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)
¿Cuándo comienza el invierno en Miami?
El invierno en Miami comienza oficialmente el 21 de diciembre, como en el resto del hemisferio norte, pero con características climáticas muy diferentes a las de otras ciudades del continente.
Durante esta temporada, las temperaturas en Miami son suaves, con máximas de alrededor de 25°C, lo que permite disfrutar de un clima cálido y agradable, ideal para quienes buscan escapar del frío de otras regiones. Además, el invierno es relativamente seco, con días soleados y sin la humedad típica de otras estaciones.
Curiosamente, esta temporada es de alta demanda turística, ya que muchos visitantes buscan refugiarse del intenso frío en otras partes del mundo, convirtiendo a Miami en un destino popular.
