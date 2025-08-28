- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Al Taawon
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Atención latinos: estos son los pasos para averiguar el estatus de una visa de no inmigrante
Descubre a continuación cómo consultar el estatus de tu visa de no inmigrante paso a paso y asegura tu tranquilidad en el proceso migratorio.
Si eres latino y tienes una visa de no inmigrante, es importante conocer el estado de tu solicitud para evitar sorpresas. Afortunadamente, el proceso para consultar esta información es sencillo y está disponible en línea. Con solo unos pocos pasos, puedes verificar el progreso de tu visa y resolver cualquier duda.
Para ayudarte en este proceso, existen plataformas oficiales donde puedes ingresar tus datos y obtener la actualización exacta de tu estatus migratorio. Te explicamos a continuación cómo hacerlo de manera eficiente y rápida, asegurando que tu visa esté en orden para continuar con tus planes en los Estados Unidos.
PUEDES VER: Ojo, inmigrante: esta herramienta digital puede ayudarte con tus dudas sobre temas migratorios en EE. UU.
Pasos para averiguar el estatus de una visa de no inmigrante
Si has solicitado una visa temporal para ingresar a los Estados Unidos, puedes consultar su estatus a través del verificador oficial del Departamento de Estado. Para hacerlo, accede al portal y selecciona la opción "NON IMMIGRANT VISA (NIV)" para comenzar el proceso.
Una vez dentro, deberás elegir tu ubicación y proporcionar varios datos, como tu número de caso, pasaporte, las primeras cinco letras de tu apellido y los caracteres que aparecen en la imagen de seguridad. Finalmente, presiona "Submit" para obtener la información actualizada sobre tu solicitud.
¿Cuáles son algunas visas de no inmigrante en EE. UU.?
Entre las visas de no inmigrante más frecuentes en EE. UU. se encuentran la visa B-1/B-2, destinada a turistas y viajeros de negocios, la F-1 para estudiantes, y la H-1B para profesionales en áreas especializadas. Estas visas otorgan a los solicitantes la posibilidad de estar en el país de forma temporal, ya sea para estudiar, trabajar o hacer turismo.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00