El dólar estadounidense se encuentra en una situación incierta, pues ha perdido recientemente su estatus como moneda predominante en transacciones internacionales en once países. Los líderes de estas naciones decidieron prescindir de su uso en el comercio, con el objetivo de revalorizar sus propias divisas, reducir la dependencia del dólar y mejorar su competitividad en los mercados de intercambio.

Cabe señalar que esta decisión marca un cambio considerable en la dinámica económica global, reflejando un esfuerzo por fortalecer las economías locales y diversificar las relaciones comerciales. En esta nota, todo lo que se sabe al respecto y qué podría pasar con la moneda que, por mucho tiempo, ha sido la más cotizada globalmente.

Atención con el dólar: prohíben operaciones y el uso de estos billetes en 11 países por una razón

'El Cronista' y otros medios especializados informaron que 11 países miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), han decidido reducir el uso del dólar como moneda principal y de operaciones transfronterizas. A continuación, la lista completa:

Armenia

Azerbaiyán

Bielorrusia

Kazajistán

Kirguistán

Moldavia

Rusia

Tayikistán

Turkmenistán

Uzbekistán

Ucrania

Con un 85% de las operaciones transfronterizas ya realizadas en dinero local, los líderes de la CEI informaron que esta decisión fortalece la soberanía económica de sus países, además, permiten fortalecer sus monedas locales en el mercado de divisas, de igual modo, permite este cambio diversificar sus reservas con activos, tales como el oro.