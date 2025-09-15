Arrestan a joven de apenas 16 años, acusado de apuñalar a mujer frente a Walmart.

- Hoy:
- Partidos de hoy
- Liga 1
- Real Madrid vs O. Marsella
- Juventus vs B. Dortmund
- Tottenham vs Villarreal
- Vélez vs Racing
- Lanús vs Fluminense
- Alianza Lima
- Universitario
- Mundial de desayunos
Tragedia en Walmart: reportan arresto inmediato de joven de apenas 16 años, acusado de apuñalar a mujer en estacionamiento
Autoridades en EE. UU. revelaron que la mujer agredida fue trasladada al hospital con heridas en rostro y otras partes del cuerpo.
Recientemente, se informó que, en Manor, Texas, Estados Unidos, una adolescente de 16 años fue arrestada, de forma inmediata, tras ser acusada de apuñalar, presuntamente, a su hermana en un estacionamiento de Walmart.
Hasta el momento, las autoridades están investigando las circunstancias que rodearon este incidente, el cual ha sido considerado como un caso de violencia familiar. ¿Qué se sabe hasta el momento? AQUÍ te revelamos.
PUEDES VER: Tragedia en Walmart: reportan tiroteo en tienda luego que empleado enfrentara a mujer durante altercado grupal
Arrestan a joven de apenas 16 años, acusado de apuñalar a mujer en estacionamiento Walmart
'Kvue', 'Clima de Texas' y otros medios internacionales informaron que, el domingo 14 de septiembre, una jovencita menor de edad, de la cual no se reveló su identidad, fue detenida luego de ser considerada como la sospechosa principal del ataque que sufrió su hermana en las afueras de una tienda Walmart, en Manor.
Tal como confirmó el Departamento de Policía de Manor, el suceso se llevó a cabo estacionamiento de la empresa estadounidense, ubicado en la autopista 290, aproximadamente a las 5:45 p. m.
Asimismo, se difundió que, la víctima de 32 años, de la cual no se conoce su actual estado, en su momento fue trasladada a Dell Seton, donde se reportó que ingresó con lesiones en la cara y el hombro, las cuales no son un peligro directo para su salud.
¿Qué se sabe sobre Walmart y sus orígenes?
Por otro lado, es bueno mencionar que Walmart, es una destacada corporación multinacional de Estados Unidos que se especializa en la operación de grandes almacenes de descuento y clubes de almacenes.
La compañía brinda una gran variedad de productos a precios competitivos y mantiene una sólida presencia tanto en el comercio físico como en el ámbito digital, abarcando más de 20 países. Fue fundada en 1962 por Sam Walton en Rogers, Arkansas, pero con el pasar de los años, Walmart ha ido evolucionando hasta convertirse en la mayor empresa privada a nivel global.
- 1
Atención, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: Esta actividad que parece secundaria, te puede brindar ingresos estables en el país
- 2
EE. UU. ataca nuevamente: Trump anuncia la destrucción de una segunda embarcación con drogas procedentes de Venezuela
- 3
Green Card en EE. UU. sin parole: revelan las nuevas actualizaciones 2025 para este grupo de inmigrantes y cómo ser elegible
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50