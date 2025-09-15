Arrestan a joven de apenas 16 años, acusado de apuñalar a mujer frente a Walmart.

Recientemente, se informó que, en Manor, Texas, Estados Unidos, una adolescente de 16 años fue arrestada, de forma inmediata, tras ser acusada de apuñalar, presuntamente, a su hermana en un estacionamiento de Walmart.

Hasta el momento, las autoridades están investigando las circunstancias que rodearon este incidente, el cual ha sido considerado como un caso de violencia familiar. ¿Qué se sabe hasta el momento? AQUÍ te revelamos.

Arrestan a joven de apenas 16 años, acusado de apuñalar a mujer en estacionamiento Walmart

'Kvue', 'Clima de Texas' y otros medios internacionales informaron que, el domingo 14 de septiembre, una jovencita menor de edad, de la cual no se reveló su identidad, fue detenida luego de ser considerada como la sospechosa principal del ataque que sufrió su hermana en las afueras de una tienda Walmart, en Manor.

Tal como confirmó el Departamento de Policía de Manor, el suceso se llevó a cabo estacionamiento de la empresa estadounidense, ubicado en la autopista 290, aproximadamente a las 5:45 p. m.

Asimismo, se difundió que, la víctima de 32 años, de la cual no se conoce su actual estado, en su momento fue trasladada a Dell Seton, donde se reportó que ingresó con lesiones en la cara y el hombro, las cuales no son un peligro directo para su salud.

