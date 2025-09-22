Junta de Apelaciones de Inmigración en EE. UU. ordena la deportación de este periodista: ¿qué pasó?
Junta de Apelaciones de Inmigración ordenó la deportación del periodista salvadoreño, Mario Guevara, quien fue detenido mientras cubría una protesta.
La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos ha emitido una orden de deportación contra un reconocido periodista, desatando controversia y preguntas sobre los motivos detrás de la decisión. El caso ha captado la atención tanto de defensores de derechos humanos como de organizaciones de prensa. Según informes preliminares, el periodista enfrentaba un proceso migratorio, debido a que fue detenido mientras cubría una protesta en contra del gobierno de Donald Trump.
Junta de Apelaciones de Inmigración en EE. UU. ordena la deportación de Mario Guevara
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) ha dictado la deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara, quien lleva tres meses detenido en un centro migratorio en Georgia. Esta resolución contradice la orden anterior de un juez de inmigración que había dispuesto su liberación. Sin embargo, ICE no cumplió con esa orden, justificando su negativa en que Guevara representa un peligro debido a sus transmisiones en vivo de operativos policiales y de inmigración.
Aunque Guevara reside en Estados Unidos desde 2004 y es padre de tres hijos, dos de ellos ciudadanos estadounidense, la BIA reactivó su antiguo caso migratorio y falló a favor de su deportación. Asimismo, la ACLU criticó duramente la decisión, calificando su detención como una violación a sus derechos, ya que ocurrió mientras realizaba cobertura periodística. A pesar de que las acusaciones en su contra fueron desestimadas, su proceso migratorio sigue en curso, y la ACLU ha solicitado al tribunal una medida urgente para impedir su expulsión.
¿De qué se encarga la Junta de Apelaciones de Inmigración?
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) tiene la función de evaluar y reconsiderar las resoluciones emitidas por jueces de inmigración y por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Asimismo, opera como una instancia administrativa de apelación dentro del sistema migratorio del país. Las decisiones que emite son obligatorias, salvo que un tribunal federal las modifique.
