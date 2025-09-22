Ojo, Donald Trump: juez realiza esta importante prohibición con relación a las deportaciones en Estados Unidos

Un tribunal federal emitió una orden que impide al gobierno de Donald Trump deportar de inmediato a niños guatemaltecos no acompañados. La medida extiende una protección que estaba por vencer. Por lo que representa un nuevo obstáculo judicial a las políticas migratorias impulsadas por el presidente.

El juez cuestionó los argumentos del gobierno sobre la supuesta reunificación familiar, al no encontrar pruebas que lo respaldaran. Asimismo, activistas señalaron que muchos de estos menores huían de contextos violentos. La decisión destaca la importancia de respetar los procesos legales de protección infantil.

Deportaciones en EE. UU.: juez realiza esta importante prohibición

Un juez federal volvió a frenar la deportación inmediata de niños guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos, extendiendo una orden temporal que estaba por expirar. La medida responde al intento del gobierno de Trump de devolver rápidamente a estos menores desde refugios y hogares de acogida. Es así que el juez Timothy J. Kelly, designado por el propio Trump, dictó una orden preliminar que mantiene la protección mientras el caso avanza.

El argumento del gobierno, que afirmaba querer reunir a los niños con sus padres en Guatemala, fue desestimado por el juez al no encontrar pruebas que lo respaldaran. Aunque algunos menores ya habían sido trasladados al aeropuerto como parte de una operación para deportarlos, la decisión judicial frenó el plan. Organizaciones defensoras de migrantes denunciaron que muchos de estos niños escapaban de situaciones de violencia, y que sus derechos estaban siendo ignorados por las autoridades.

¿Qué son las deportaciones masivas?

Las deportaciones masivas consisten en la remoción obligatoria de numerosas personas, comúnmente migrantes o refugiados, desde un país en un lapso breve. Estas expulsiones suelen estar impulsadas por factores políticos, económicos o de seguridad. Dichas medidas pueden atentar contra los derechos humanos y provocar emergencias humanitarias.

Frecuentemente, estas acciones impactan a poblaciones en situación de vulnerabilidad y se llevan a cabo sin las garantías legales correspondientes. Los estados suelen argumentar que son necesarias para preservar el orden público o proteger el mercado laboral. No obstante, diversas organizaciones internacionales las señalan como prácticas injustas y discriminatorias.