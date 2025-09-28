¡Atención! USCIS cambia las reglas del examen de ciudadanía: esto es lo que debes saber

Obtener la ciudadanía americana mediante el proceso de naturalización requiere aprobar dos pruebas obligatorias: una de educación cívica y otra de inglés. Ambas son administradas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que recientemente anunció cambios importantes sobre el formato y el número de preguntas del examen cívico, dependiendo de la fecha de solicitud del trámite.

Estas modificaciones impactan directamente a quienes están en proceso de obtener su ciudadanía, ya que deberán prepararse para un examen con nuevas condiciones. Según las actualizaciones, el número de preguntas que se deben responder correctamente ha cambiado, y se aplicarán dos versiones distintas del test, dependiendo de cuándo se haya presentado el Formulario N-400.

Cambios en el examen de educación cívica

El examen de educación cívica evalúa el conocimiento del solicitante sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos. Para quienes presenten el Formulario N-400 antes del 20 de octubre de 2025, se aplicará el examen de 2008, que consiste en una entrevista oral con hasta 10 preguntas elegidas de una lista de 100. Para aprobar, el solicitante debe responder correctamente al menos seis. Si falla cinco, se considera reprobado automáticamente.

USCIS cambia las reglas del examen de ciudadanía.

A partir del 20 de octubre de 2025, entrará en vigor el nuevo examen de educación cívica. Esta versión también será oral, pero constará de 20 preguntas tomadas de una lista de 128 posibles. Para aprobar, será necesario responder correctamente 12. Si el solicitante falla nueve preguntas, se considerará que no pasó el examen. Estos ajustes buscan estandarizar y reforzar la evaluación del conocimiento cívico.

¿En qué consiste el examen de inglés?

Además de la parte cívica, el proceso de naturalización incluye una prueba de inglés, que mide la capacidad del solicitante para leer, escribir, hablar y comprender el idioma. Durante la entrevista, el oficial de USCIS hará preguntas basadas en el formulario de solicitud para evaluar la comprensión oral. El solicitante también deberá leer una de tres oraciones proporcionadas y escribir una de ellas correctamente para demostrar su habilidad escrita.

El número de preguntas que se deben responder correctamente ha cambiado.

USCIS aclara que errores menores de ortografía, uso de mayúsculas o puntuación no resultarán en un fallo, a menos que interfieran con el significado de la frase. No se permite abreviar palabras, y el oficial dejará de dictar oraciones una vez que el solicitante haya escrito correctamente una de las tres propuestas. Esta evaluación garantiza que el nuevo ciudadano pueda comunicarse de forma básica en situaciones cotidianas.