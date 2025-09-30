Trump promete 'resucitar el espíritu guerrero' de las fuerzas armadas de EE. UU. en su regreso al poder

El presidente Donald Trump prometió ante la cúpula militar en Quantico, Virginia, que las fuerzas armadas de Estados Unidos recuperarán su fortaleza, disciplina y capacidad operativa. El mandatario aseguró que “juntos, en los próximos años, vamos a transformar nuestras fuerzas en algo más fuerte, más recio y más rápido”, destacando la importancia de restaurar la eficacia militar sin interferencias ideológicas.

El presidente busca reformar al ejército con estándares más estrictos

Estándares y medidas clave

El secretario del Pentágono, Pete Hegseth, reforzó la idea de que los cambios buscan eliminar lo que llamó “décadas de decadencia” en la fuerza militar estadounidense, provocadas por políticas de diversidad y otras influencias internas. Según Hegseth, se pondrá fin a lo que denominó “basura ideológica”, abarcando temas como el cambio climático, el acoso y ascensos basados en género o raza.

Entre las medidas anunciadas se incluyen:

Restablecer estándares de resistencia física para trabajos de combate

Mantener la excelencia de las oficiales femeninas, sin bajar requisitos de fuerza

Revisar políticas de reclutamiento y entrenamiento enfocadas en la capacidad real

Reestructuración del Departamento de Defensa

El retorno de Trump también se ha reflejado en cambios internos significativos dentro del Pentágono, rebautizado como Departamento de Guerra. Se reportaron recortes en altos cargos, incluyendo:

Jefes del Estado Mayor y almirantes de cuatro estrellas

Líderes de la Armada y Guardia Costera

Abogados militares de alto rango

Estos movimientos buscan garantizar que los altos mandos respondan a los estándares de rendimiento y disciplina propuestos por Trump, priorizando la fuerza, rapidez y capacidad operativa.

Impacto y expectativas

Con esta política, Trump pretende que las fuerzas armadas de EE. UU. operen con un enfoque renovado y sin barreras ideológicas internas. La medida genera debate entre críticos y defensores, pero refuerza su estrategia de priorizar la capacidad militar frente a desafíos globales y nacionales. El plan promete una fuerza más ágil, preparada y disciplinada para enfrentar amenazas internacionales y proteger los intereses estadounidenses.