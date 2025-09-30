0
EN VIVO
Real Madrid vs Kairat Almaty por la Champions League
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado tras victoria de Cristal

Trump promete 'resucitar el espíritu guerrero' de las fuerzas armadas de EE. UU. en su regreso al poder

El presidente Trump asegura que fortalecerá las fuerzas armadas de EE. UU., restaurando su poder, disciplina y capacidad frente a amenazas globales.

Dara Rojas
Trump promete fortalecer el espíritu combativo de las fuerzas armadas
Trump promete fortalecer el espíritu combativo de las fuerzas armadas | Composición: Líbero/ Dara Rojas
COMPARTIR

El presidente Donald Trump prometió ante la cúpula militar en Quantico, Virginia, que las fuerzas armadas de Estados Unidos recuperarán su fortaleza, disciplina y capacidad operativa. El mandatario aseguró que “juntos, en los próximos años, vamos a transformar nuestras fuerzas en algo más fuerte, más recio y más rápido”, destacando la importancia de restaurar la eficacia militar sin interferencias ideológicas.

Aspirantes a la ciudadanía estadounidense revisan los requisitos esenciales para aplicar

PUEDES VER: Atención, inmigrantes: 3 requisitos clave que debes cumplir hoy para obtener la ciudadanía estadounidense

Fuerzas Armadas de EE. UU.

El presidente busca reformar al ejército con estándares más estrictos

Estándares y medidas clave

El secretario del Pentágono, Pete Hegseth, reforzó la idea de que los cambios buscan eliminar lo que llamó “décadas de decadencia” en la fuerza militar estadounidense, provocadas por políticas de diversidad y otras influencias internas. Según Hegseth, se pondrá fin a lo que denominó “basura ideológica”, abarcando temas como el cambio climático, el acoso y ascensos basados en género o raza.

Entre las medidas anunciadas se incluyen:

  • Restablecer estándares de resistencia física para trabajos de combate
  • Mantener la excelencia de las oficiales femeninas, sin bajar requisitos de fuerza
  • Revisar políticas de reclutamiento y entrenamiento enfocadas en la capacidad real

Reestructuración del Departamento de Defensa

El retorno de Trump también se ha reflejado en cambios internos significativos dentro del Pentágono, rebautizado como Departamento de Guerra. Se reportaron recortes en altos cargos, incluyendo:

  • Jefes del Estado Mayor y almirantes de cuatro estrellas
  • Líderes de la Armada y Guardia Costera
  • Abogados militares de alto rango

Estos movimientos buscan garantizar que los altos mandos respondan a los estándares de rendimiento y disciplina propuestos por Trump, priorizando la fuerza, rapidez y capacidad operativa.

Impacto y expectativas

Con esta política, Trump pretende que las fuerzas armadas de EE. UU. operen con un enfoque renovado y sin barreras ideológicas internas. La medida genera debate entre críticos y defensores, pero refuerza su estrategia de priorizar la capacidad militar frente a desafíos globales y nacionales. El plan promete una fuerza más ágil, preparada y disciplinada para enfrentar amenazas internacionales y proteger los intereses estadounidenses.

Lo más visto

  1. Fin del TPS perjudica a inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, estos son los cuatro países que no podrán recuperar el estatus

  2. Donald Trump pide a la Corte Suprema eliminar el Estatus de Protección Temporal: ¿cómo afectará a los venezolanos?

  3. California revoca licencias de conducir a inmigrantes: por orden del gobierno, conductores perderán su registro en 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano