ALERTA en Walmart del Condado de Sumter: reportan la inmediata búsqueda de mujer que robó $100 que dejó un comprador en estación
Autoridades del Condado de Sumter aseguraron que el ladrón robó alrededor de 100 dólares que un cliente había olvidado en un carrito de compras en Walmart.
¡ATENCIÓN! Recientemente, la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter, en Estados Unidos, ha solicitado la colaboración de toda la comunidad en la búsqueda de una persona sospechosa de robo.
Según los reportes iniciales, un individuo es acusado de sustraer 100 dólares en efectivo que una cliente olvidó en una estación de autopago de un Walmart ubicado en The Villages. Las autoridades locales han decidido expresar que, cualquier persona que tenga información relevante, pueda comunicarse de manera directa con ellos para esclarecer la investigación. AQUÍ todo lo que se sabe.
PUEDES VER: Policía de Michigan en ALERTA máxima por swatting: una amenaza de BOMBA desata el caos en un Walmart
Walmart: reportan la búsqueda de mujer que robó $100 que dejó un comprador en estación
'villages-news.com' y otros portales confirmaron un último incidente en la tienda Walmart del condado de Sumter, en EE. UU., donde las autoridades decidieron hacer un importante pedido a los clientes y ciudadanos: identificar y saber más de la persona que robó el dinero en efectivo de un comprador en una estación de autopago.
Walmart: reportan la búsqueda de mujer que robó $100 que dejó un comprador en estación.
Según la información que se conoce, una mujer, de la cual no se ha confirmado el nombre, utilizó la caja de autopago en el Walmart de Sarasota Plaza alrededor de la 1 p. m. del 16 de noviembre, donde retiró $100 en reembolsos. No obstante, olvidó el dinero en el dispensador.
Posteriormente, aquella persona regresó al establecimiento, donde los empleados revisaron un video de seguridad que mostraba que, a la 1:18 p. m., otro cliente tomó el efectivo que había dejado. La sospechosa del hurto ha sido descrita como una mujer blanca de edad avanzada, con cabello corto y canoso, quien se retiró en un sedán Hyundai negro.
¿La mujer acusada de robo escapó del lugar? ¿Cómo comunicarse con la policía sobre el caso?
Vale resaltar que, según las cámaras de vigilancia y las primeras imágenes, se evidenció a una mujer huyendo con su vehículo del local estadounidense.
Por ello, al respecto se ha solicitado a cualquier persona que posea información sobre este incidente que se comunique con los detectives al (352) 793-2621, mencionando el número de caso 6691.
