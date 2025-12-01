Arrestos inesperados en Target y H-E-B: dos hombres y una mujer fueron detenidos tras una serie de incidentes en tiendas

Las autoridades de Harlingen informaron sobre una serie de arrestos relacionados con presuntos robos ocurridos en dos cadenas comerciales de gran afluencia en el Valle del Río Grande. Los hechos, reportados inicialmente por empleados y confirmados por la policía, derivaron en la detención de tres personas involucradas en incidentes separados, pero conectados por un patrón delictivo, según el comunicado de prensa del Departamento de Policía de Harlingen y Border Report.

Dos hombres y una mujer fueron detenidos tras una serie de robos en tiendas Target y H-E-B

De acuerdo con la información oficial, los agentes respondieron el lunes a un aviso emitido por un empleado de Target, quien señaló a dos hombres que presuntamente estaban sustrayendo productos sin pagar. Cuando la policía llegó al estacionamiento, localizó el vehículo en el que viajaban los sospechosos e inició una parada de tráfico.

Los individuos, identificados como Antonio Pérez Jr. y Edward Resendez, fueron detenidos después de que se confirmara que transportaban mercancía de Target valuada en aproximadamente $1,052, según el Departamento de Policía de Harlingen. Durante la inspección, los agentes también hallaron una serie de productos cárnicos sin empaque pertenecientes a H-E-B, cuyo valor ascendía a unos $447.

Tras comunicarse con la gerencia de H-E-B, la compañía corroboró el robo y solicitó que se procediera legalmente contra ambos hombres, informó Border Report.

Detienen a hombres por robar carne de H-E-B por $450 y productos de Target por $1,000.

La intervención de la madre del menor destapó más órdenes de arresto

Mientras se realizaba la detención, se indicó a un menor presente en el vehículo que llamara a un tutor para ser entregado de manera segura.

Minutos después llegó Amanda Villegas, madre del joven. Lo que parecía ser un trámite rutinario dio un giro cuando los agentes descubrieron que Villegas tenía dos órdenes de arresto vigentes por presuntos robos previos en Target, según el comunicado policial.

La mujer fue puesta bajo custodia en el lugar. Durante el procedimiento, los oficiales encontraron en su posesión un cartucho de vaporizador con THC, por lo que también se le imputó un cargo adicional por posesión de una sustancia controlada.

En cuanto a las fianzas, las autoridades fijaron $10,000 para Pérez y Resendez, mientras que Villegas enfrentó una fianza total de $13,000, según Border Report.