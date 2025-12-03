Gobierno de Trump lanza polémica oferta por Cyber Monday con descuentos para inmigrantes que "autodeporten"

Pasado el Black Friday, todos en Estados Unidos aprovecharon las ofertas por el Cyber Monday, pero el gobierno encabezado por Donald Trump lanzaron una promoción que ha fastidiado a no pocas personas ¿De qué se trata? En descuentos para todos aquellos que tomen la decisión de autodeportarse.

Promoción por salida voluntaria de EE. UU.

Muchos no solo han catalogado esta iniciativa de engañosa, también de cruel hacia las comunidades de inmigrantes en los Estados Unidos. Todo comenzó con un video publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunciando que su aplicación CBP Home ofrece vuelos de retorno gratis para los inmigrantes indocumentados, así como un estipendio de US$ 1,000 dólares por volver a sus países de origen de forma voluntaria.

"¿Eres un inmigrante ilegal en los Estados Unidos? ¿Buscas el regalo navideño perfecto para tu familia? ¡Entonces el DHS tiene la mejor oferta navideña de tu vida!", se escucha en la locución en off del clip.

De inmediato, la locución nos dice los pasos a seguir, que son: ser indocumentado viviendo en los Estados Unidos, firmar su salida voluntaria del territorio por medio de la aplicación CBP Home, así como verificar que salieron antes de recibir el dinero.

Oferta por Cyber Monday recibe duras críticas

Pese al tono burlesco y de mal gusto que puede resultar para muchos el video, muchos expertos en inmigración han ido más allá señalando que se trata de un nuevo peldaño puesto en la vulneración de derechos de estas comunidades.

La directora de juventud de La Colaboradora en Chelsea, Norieliz De Jesús no se guardó nada: "Promocionar algo tan cruel, especialmente en estos momentos". Consideró que burlarse de la inmigración en el contexto actual resulta bastante inhumano.

"Este anuncio, ciertamente, no está dirigido a personas indocumentadas ni inmigrantes en Estados Unidos (...) está más orientados a promover las iniciativas de la administración Trump. Están usando estas tácticas para ser vistos, obtener algo de visibilidad y también para que se compartan y se hable de ellos"; añadió Vincent Raynauld, profesor asociado de comunicaciones de Emerson College

Pero, qué es lo que dijo el DHS al respecto: "Esta promoción por Cyber Monday es un recordatorio de que se puede aprovechar la generosidad de los contribuyentes estadounidenses y su espíritu navideños con un vuelo gratis a casa y un estipendio de US$ 1,000 dólares. Esta forma parte de la labor histórica para revertir la invasión de inmigrantes ilegales facilitada por la administración Biden".

¿En qué consiste la autodeportación vía CBP Home app?

Si te preguntas cuándo dio comienzo este programa de autodeportación, debemos retroceder hasta mayo de 2025 cuando fue lanzado de forma oficial que, hasta la fecha, cuenta con miles que dejaron Estados Unidos por su propia cuenta utilizando la aplicación CBP Home, mientras que uno 2,30 millones de inmigrantes indocumentados que fueron expulsados del país norteamericana.

En ese sentido, los estatutos aseguran que un solicitante puede dejar el país en 10 días promedio si toda su información colocada en CBP Home es correcta, así como responder a los intentos de contacto de los agente federales. En ese sentido, DHS informa que el estipendio y reembolso sobre el viaje puede demorar a causa de datos inexactos, así como no contar con la documentación de viaje validado.