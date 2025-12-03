Pakistaní horroriza a Delaware con plan de tiroteo masivo: encontraron coche lleno de armas y escalofriante nota

Luqmaan Khan es un pakistaní de 25 años quien se encuentra en los EE. UU. en calidad de inmigrante y quien estuvo a poco de realizar un tiroteo masivo en la Universidad de Delaware en la ciudad de Newark, Estados Unidos. En su vehículo se encontró todo un arsenal para llevar a cabo la matanza, así como hojas que detallaban su perverso plan.

Una matanza que no sucedió

Al leer mensajes como "matar a todos" o lograr el "martirio" que está escrito en sus notas, nos dejan indicios que sus "motivaciones" para quitarle la vida a gente inocente eran razones religiosas. La matanza estaba planeada para ser ejecutada en el campus de la Universidad de Delaware, la que fuera su casa de estudios.

Todo sucedió el pasado 24 de noviembre cuando la policía lo encontró en su camioneta en un parque fuera del horario de atención, por lo que decidieron registrar el vehículo. En ello, notaron actitudes que les generaron sospechas, por lo que al hacer una búsqueda más exhaustiva encontraron una pistola Glock 357, además de un sinnúmero de cargadores de 27 cartuchos, así como placas de protección corporal. De acuerdo a la fiscalía, el arma de fuego tenía adicionado una kit que la convertía en un rifle semiautomático.

Pero, estos no fueron los únicos hallazgos, porque para su mala suerte, descubrieron una serie de notas escritas a mano donde detallaba sus planes para realizar la matanza, con mapas de ubicaciones incluidos. En ello también detallaba que tenía intención de abrir fuego contra el departamento de policía del campus.

"Matar a todos... martirio", se lee en una de las hojas, pero. y acuerdo a lo informado por ABC 6, Khan detallaba su plan para evadir ser capturado tras el tiroteo, asó como el empleo de otra armas.

Luqmaan Khan, de 25 años, pakistaní que quiso armar un tiroteo masivo.

Más hallazgos en la casa del tirador fallido

Como dijimos líneas arriba, si bien las motivaciones no están confirmadas, hay indicios de que tendría carácter religioso, ya que habría dicho a la policía, luego del arresto, que eso de convertirse en mártir "es una de las mejores cosas que puedes hacer". Otro dato que aún falta validar es que en las notas, Khan menciona a un efectivo policial del campus, pero no está claro el por qué.

Al ser arrestados, el FBI allanó la casa del frustrado tirador ubicada en Wilmington, lugar donde se descubrieron muchas más armas de fuego, como un rifle AR con una mira de punto rojo, también otra pistola Glock, pero con un dispositivo ilegal que lo convertía en una ametralladora autonómica que puede alcanzar un total de 1,200 balas por minuto. Once cargadores extendidos, balas de punta hueca letales, un chaleco antibalas.

Armas encontradas en el auto del pakistaní.

Era un vecino tranquilo, pero cambió...

Al entrevistar a los vecinos, estos aseguraron que el sujeto siempre fue alguien tranquilo, pero se volvió particularmente extraño en los últimos meses. No tiene antecedentes penales, por ello, de momento, solo es acusado por posesión ilegal de una ametralladora mientras siguen las investigaciones del FBI.

"Llegaron al lugar sin previo aviso en Canby Park West, y cuando localizaron el vehículo en el parque, una vez que contactaron con el individuo, en lugar de ahuyentarlo y decirle, 'oye, el parque está cerrado', realizaron labores policiales", dijo Richard Chambers, cabo mayor de la policía de Newcastle.

Notas con planes detallados del tiroteo.

En una de las líneas prometió "matar a todos".

El Departamento de Policía de New Castle habló con el New York Post, revelando que el sujeto nació en Pakistán, pero ha vivido en Estados Unidos desde joven. De hecho, es ciudadano estadounidense