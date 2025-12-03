ALARMA en Walmart de Homewood: dos personas son acusadas de GRAVE CRIMEN que provocó una evacuación masiva

Un tribunal federal ha presentado cargos contra dos residentes de Birmingham por un incendio provocado que obligó a evacuar un Walmart en Homewood, EE. UU. Las autoridades federales y locales continúan investigando los hechos para determinar los motivos detrás del incidente.

Dos personas son acusadas de incendio provocado en un Walmart de Homewood

Según la información oficial, Lillian Jayne Colburn, de 26 años, y Mercutio Terrell Southall, de 41, ambos originarios de Birmingham, enfrentan cargos por incendio intencional y conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas, en relación con el incendio ocurrido el 22 de agosto en el Walmart Supercenter ubicado en Lakeshore Parkway, Homewood.

El Departamento de Policía de Homewood señaló que, según las cámaras de seguridad, "Southall ingresó a la tienda y colocó un carrito lleno de trapos, mantas, bolsas de carbón, combustible para motores y disolvente de pintura en un pasillo de ropa".

Posteriormente, Colburn habría regresado, empujado el carrito hasta el centro de la tienda y prendido fuego a los materiales, provocando un incendio que obligó a evacuar a clientes y empleados.

Acusan a Lillian Colburn (26) y Mercutio Southall (41), de Birmingham.

Autoridades locales y federales investigan caso Walmart

La investigación del caso ha sido liderada por el FBI, en colaboración con los departamentos de policía de Homewood e Irondale. La oficina del fiscal federal Prim F. Escalona informó que la acusación formal incluye dos cargos: uno por incendio y otro por conspiración.

El Departamento de Policía de Homewood confirmó que trabaja estrechamente con las agencias federales para esclarecer todos los detalles del incidente y garantizar la seguridad de la comunidad.