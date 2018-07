El Manchester United se fija en Toby Alderweireld

José Mourinho siempre se ha caracterizado por ser un técnico que no se duerme en sus laureles y tiene en la mira a sus próximos objetivos. Por tal motivo, 'Mou' pretende armar un equipo competitivo para así ganar la Premier y Champions League. El nombre que suena con más fuerzas para llegar al Old Trafford es el de Toby Alderweireld.

Alderweireld, de 29 abriles, se ha convertido en la principal obsesión del luso. El belga fue uno de los jugadores que más minutos tuvo en su selección durante su participación en el Mundial Rusia 2018 y ello despertó el interés de 'The Special One'. Sin embargo, el Tottenham no está dispuesto a escuchar ofertas por el aguerrido central.

PUEDES VER: José Mourinho pide de urgencia el fichaje de Gareth Bale

Según informa 'Manchester Evening News', José Mourinho ha demandado a la directiva el fichaje de Toby Alderweireld, quien brilló con luz propia en la selección belga durante su participación en la Copa del Mundo. Otro de los motivos de su llegada a Old Trafford sería para ocupar el puesto de Eric Bailly.

NO TE LO PIERDAS: Paul Pogba le dedica el triunfo a los 12 niños rescatados en una cueva en Tailandia

El defensor marfileño sigue lesionado y todavía tiene para un par de semanas más de recuperación. Mientras que, Victor Lindelöf no ha terminado de adaptarse al grupo. Pese a que los 'Red Devils' irán a la carga en este verano, los 'Spurs' se niega a dejarlo ir. El DT Mauricio Pochettino quiere contar con sus servicios la próxima temporada.

EL DATO:

Toby Alderweireld registra tres temporadas en el Tottenham, proveniente del Southampton.