México vs. Haití EN VIVO EN DIRECTO: Hoy por los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018

La selección de México Sub 21 enfrentará a su similar de Haití desde 7:00 p.m. este miércoles 25 de julio. Será transmitido EN VIVO EN DIRECTO por Claro TV Sports. Este será el último duelo por la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos del Caribe Barranquilla 2018.

El combinado azteca viene de perder sus dos primeros encuentros ante Venezuela y El Salvador, de esta manera la escuadra dirigida por Marco Antonio Ruiz está obligada a ganar para seguir con vida y avanzar a las semifinales del torneo.

El ‘Tri’ no la tiene fácil esta noche, y no solo dependen de ellos mismo para seguir con sus aspiraciones en este certamen, ellos aparte de tener que ganar por más de tres goles, jugarán con ‘un ojo’ en el partido que haga el combinado venezolano, donde les conviene que los ‘llaneros’ saquen una victoria frente a los salvadoreños.

“Realmente no era lo que esperábamos, es una sorpresa para todos, este torneo tiene sus circunstancias, el fútbol tiene estas cosas, a veces no gana el que lo merece, el que pretende hacer el fútbol, no fuimos claros, sobre todo de medio campo hacía adelante, nos precipitamos, el ímpetu de querer buscar el gol nos llevó por momentos a perder el orden y al final todo es crecimiento, es enseñanza, los muchachos están muy dolidos porque tenemos una gran vergüenza deportiva y hay que levantar la cabeza, seguir adelante e insistiendo porque seguramente nos va a redituar más adelante”, declaró el DT mexicano tras la derrota frente a El Salvador.

En otro momento resaltó que este miércoles se estarán jugando su última carta, y la convicción de sus dirigidos es ganar y apoyarse en las posibilidades que le queda. “Tenemos que aferrarnos a esa posibilidad pero conscientes de que tenemos que hacer nuestra parte, me parece que hoy era un partido en donde a mi entender era cuestión de tiempo para que pudiéramos tener opciones claras de gol en la segunda parte, pero una equivocación personal, una decisión mala de nuestro arquero provoca una expulsión y lógicamente eso equilibra todo, siempre jugar con uno menos en este deporte es dar mucha ventaja, el equipo aún así siempre fue el que propuso, el que buscó el marco contrario y hoy no fue posible, el fútbol a veces tiene estas circunstancias y hay que aceptarlas. Duele muchísimo porque no estamos acostumbrados a eso pero hay que sacarle provecho a todo”.

Por su parte el combinado haitiano llega con una derrota y una victoria en el torneo, en la primera fecha se enfrentaron a El Salvador ganando por un 1 - 0, y en la segunda ronda se midieron ante la 'vinotinto' donde cayeron 2 - 0.

POSIBLE ALINEACIÓN DEL MÉXICO VS. HAITÍ:

México: Romero; Sánchez, Vargas, Diaz Vazquez, Vázquez Velez; Cervantes, Villalobos, Córdova; Reyes, Aguirre, Cisnero.

Haití: Duverger; Bissainte, Alexis, , Louima, Guillaume, Parima, St Félix, Jeudy, Piton, ; Jaun Jacques Damus.