Rafinha Alcántara: "Me gustaría ver a Thiago en el Barcelona"

No es el típico jugador que acapara las portadas como sí lo hacen Lionel Messi, Luis Suárez o Philippe Coutinho, pero es un jugador clave en el Barcelona. Tras jugar a préstamo en las filas del Inter del Milán, el hispano-brasileño mandó un contundente mensaje a la directiva 'culé'.

Este lunes, el volante 'blaugrana' atendió a los medios de comunicación previo al duelo de esta martes (9:00 p.m.) ante la AS Roma por la International Champions Cup 2018 y dejó una frase que viene trayendo 'cola': "Me gustaría que mi hermano vuelva a casa".

"Me gustaría verlo (Thiago Alcántara) en el Barça porque encaja perfectamente en este equipo”, agregó Rafinha, quien viene de romperla en el Inter. Pero no fue lo único que sostuvo el hispano-brasileño en la rueda de prensa. Pues, también se refirió a la posibilidad de 'pegar la vuelta' a Italia.

"He pasado meses muy bien en el Inter de Milán y me hubiera encantado seguir allí, pero yo soy jugador del Barça", finalizó. Cabe destacar que el volante dejó en el aire su futuro y no sabe si se quedará en el Camp Nou esta temporada.

EL DATO:

Rafinha Alcántara disputó 15 partidos con el Inter de Milán.