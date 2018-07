Jürgen Klopp sobre Philippe Coutinho: "Es tácticamente perfecto, es único"

Philippe Coutinho dejó hace un poco más de seis meses las riendas del Liverpool para seguir su carrera futbolística en el Barcelona. A esto se opuso en reiteradas ocasiones Jürgen Klopp, pero finalmente le dio el pase libre al brasileño ya que él mismo le mostró su deseo de ir a jugar al fútbol español. Sin embargo, el técnico alemán no lo olvida y lo elogia.

"Hablamos de Philippe Coutinho, no puedes sustituirle con el mismo tipo de jugador porque es único. Tiene un estilo específico de juego y es tácticamente perfecto", inició el técnico del Liverpool en la rueda de prensa que ofreció en Estados Unidos, luego de su participación en lo que es la International Champions Cup.

Jürgen Klopp también mostró tristeza al momento de recordarlo. Siente que al Liverpool le falta el juego que mostraba el brasileño, ya que "puede jugar en la banda, de mediapunta, de interior, de '10', es fantástico", confesó el estratega alemán que lo extraña todos los días. Era el pulifuncional del equipo y entiende que como él no hay otro.

A pesar de que llegó a la final de la Champions League sin Philippe Coutinho, el Liverpool tuvo que poner un equipo en el que no sea necesaria la figura del brasileño. Desde que se marchó al Barcelona, el tridente de Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané dio mucho de qué hablar. Ataque letal al que no le podían dar ni un solo metro de espacio.

"Creo que lo más importante que hicimos en la segunda mitad de temporada fue no pensar mucho en él (Coutinho). No quiero que ninguno de mis jugadores sienta que tiene que sustituirle porque no sería justo. No hay un Philippe Coutinho en el mercado. Hay buenos jugadores y hemos logrado fichar unos cuantos, pero no hay sustitutos para él", finalizó Jürgen Klopp.