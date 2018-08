MisterChip revela la última final que Real Madrid perdió a nivel internacional [VIDEO]

La final de la Supercopa de Europa se jugó esta tarde, partido en el Real Madrid inicia de manera oficial una nueva etapa. Ya sin la presencia de su estrella Cristiano Ronaldo, y ahora bajo las órdenes del entrenador Julen Lopetegui, la ‘Casa Blanca’ salía en busca de su primer título en la temporada 2018-19.

Sin embargo, el inicio del ex DT de la Selección de España no ha sido bueno, pues el Atlético Madrid se quedó con el trofeo en disputa tras la contundente victoria de 4-2. La derrota no solo ha sido un traspié para el Real Madrid, sino que también se les corta una extensa superioridad en finales que le tocó disputar internacionalmente.

Así lo reveló MisterChip en su cuenta de Twitter. El conocido estadístico anunció: “El Atlético de Madrid pone hoy fin a una increíble racha de trece finales internacionales consecutivas ganadas por el Real Madrid, que no perdía una desde hacía 18 años (Madrid 1-2 Boca en Tokio, el 28 de noviembre de 2000, en la Copa Intercontinental)”.

#OJOALDATO - El Atlético de Madrid pone hoy fin a una increíble racha de TRECE FINALES INTERNACIONALES CONSECUTIVAS ganadas por el Real Madrid, que no perdía una desde hacía 18 años (Madrid 1-2 Boca en Tokio, el 28 de noviembre de 2000, en la Copa Intercontinental). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 15 de agosto de 2018

Recordemos que los goles de Boca Juniors, en aquella gran victoria, fueron anotados por Martín Palermo (3’ y 6’), mientras que Roberto Carlos descontó (12’). Ahora, la misión del Real Madrid es dejar atrás este resultado para enfocarse en La Liga y la Champions League, la que aspira conseguir por cuarta vez consecutiva.