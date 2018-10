¿Por qué Luka Modric fue suplente en la derrota del Real Madrid contra CSKA Moscú?

Real Madrid perdió en su visita a Moscú con el CSKA por la mínima diferencia con un tanto al minuto de haber iniciado el encuentro. Algo que llamó la atención fue la suplencia de Luka Modric, ganador del premio 'The Best', y la titularidad de Dani Ceballos. Los aficionados no entendieron la decisión que tuvo Julen Lopetegui, quien luego del partido salió a declarar al respecto.

"Modric no estaba en condiciones de poder jugar de inicio. Necesitaba un descanso y queríamos que no jugara ningún minuto, pero ha tenido que salir a ayudarnos en la segunda parte", dijo Lopetegui cuando los medios de prensa le preguntaron el porqué no fue titular el mediocampista croata subcampeón del mundo en el Mundial Rusia 2018. Recordemos que 'El Pony' ingresó a los 58' del partido en lugar de Casemiro.

Otras ausencias, aunque ya conocidas, fueron las de Marcelo, Isco, Bale y Sergio Ramos. Los tres primeros por estar lesionados y con descanso médico, mientras que el defensor central español se quedó en Madrid por decisión de Lopetegui, quien consideró que merecía un descanso por la cantidad de partidos que ha estado jugando desde que inició la actual temporada.

Sobre Luka Modric, insistió que no quería ponerlo ni un solo minuto, pero explicó también la razón por la que tuvo que meterlo al partido. "Hemos tenido que meterle en el partido para darle la vuelta al resultado, pero no ha podido ser", finalizó Julen Lopetegui, quien fue consciente de las considerables bajas que tuvo para este partido crucial de Champions League.