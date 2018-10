Nuevo presidente del Inter de Milán no descarta fichar a Lionel Messi

En años pasados varios rumores surgieron sobre la posibilidad que Lionel Messi juegue en el Inter de Milán y el nuevo presidente del cuadro lombardo hizo que resurja la ilusión de sus hinchas de ver al astro argentino vestido de 'neroazzurro'.

Steven Zhang, la nueva cabeza del Inter, fue anunciado el último viernes como nueva cabeza del club. Tiene solo 26 años y muchos sueños de reconciliar al cuadro italiano con sus pergaminos, tanto a nivel local como internacional y para ello necesita jugadores de peso como 'Lío'.

¿Qué tan posible es que Messi llegue a la Serie A? Zhang no lo descarta y dice que si de reforzar a su equipo se trata, está dispuesto hacer cualquier esfuerzo.

"¿Traer a Messi? Como ya se dijo, si existe una posibilidad en el mercado de mejorar nuestro equipo, lo haremos”, dijo el nuevo mandamás del Inter.

"No puedo hacer promesas sobre nombres exactos, si hay oportunidades, se pueden cultivar. No me gusta hablar de sueños porque nunca se hacen realidad, hay que pensar al máximo porque todo puede pasar conmigo y con el grupo. ¡Vamos, Inter! Siempre estaré contigo, hasta que respire“, agregó Zhang.

EL DATO

Inter de Milán viene disputando la Champions League luego de seis años de ausencia.