Rafinha: "Me encantaría que Neymar volviera al Barcelona"

El centrocampista brasileño del Barcelona, Rafinha Alcántara aseguró que le gustaría que su compatriota Neymar da Silva, ahora enrolado en las filas del PSG, volviera a vestir de azulgrana.

El futbolista azulgrana, de todos modos, apuntó que esta cuestión "no es algo que lo hablemos en el vestuario" y negó, en tono distendido, haber comentado con Neymar su posible vuelta."No tengo ninguna duda, me encantaría que Neymar volviera, porque es uno de los mejores del mundo", afirmó en la presentación de la II Carrera contra el Cáncer en Barcelona.

Por otra parte, Rafinha valoró las palabras de su padre sobre su falta de minutos y la posibilidad de buscar un nuevo destino en el mercado de invierno: "Creo que sus declaraciones estaban equivocadas. Si no me convocan, soy el primero que correrá más al día siguiente. Eso son los valores que me transmitió mi padre".

El jugador, en este sentido, aseguró que es "enorme" la competitividad en el vestuario azulgrana. "Estas cosas pueden ocurrir y debo esforzarme más para tener más oportunidades", dijo. Además, subrayó que está "completamente comprometido con el Barcelona".

Finalmente, Rafinha evitó valorar la situación del delantero francés Ousmane Dembélé. "No voy a juzgar a un compañero, aunque le veo comprometido en los entrenamientos y esto es lo que importa", insistió.