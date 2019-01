Colo Colo vs vs Universidad Católica de Chile EN VIVO: César Fuentes anota el 1-0 para los 'Cruzados' [VIDEO]

El volante de contención de la Universidad Católica de Chile, César Fuentes, abrió el marcador en el duelo ante Colo Colo por la Copa Fox Sports tras aprovechar un rebote del 'Cacique' previo a un tiro de esquina de los 'Cruzados'.

Los dirigidos por Mario Salas vienen preparándose para el inicio del campeonato chileno, sin embargo, el conjunto liderado por el 'Comandante' aún no encuentra su mejor versión. Han sido contrarrestados por los pupilos de Gustavo Quinteros.

Cabe señalar que el ex jugador de Sporting Cristal, Gabriel Costa, fue considerado dentro del once inicial del 'Cacique'. Mientra que Diego Buonanotte, pretendido por Alianza Lima, no fue considerado por Gustavo Quinteros dentro de la nómina.