Barcelona: Se revelan detalles del préstamo de Denis Suárez al Arsenal

Barcelona se ha arriesgado al prestar a uno de sus jugadores a uno de los cuadros más populares que tiene la Premier League. Denis Suárez, talentoso atacante blaugrana, ha sido cedido al Arsenal hasta el término de la actual temporada con una opción de compra de 18 millones de euros. Esto podría ser aprovechado por la directiva inglesa si el jugador logra llenarle los ojos a su nuevo entrenador, Unai Emery.

Antes de darlo a préstamo, el Barcelona logró acordar con el mismo Denis Suárez una extensión de contrato por una temporada más. Es decir, seguirá siendo propiedad del elenco español hasta junio del 2021. No tuvo participación en el partido por los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla debido a que ya se encontraba en Londres ultimando los detalles para su llegada a los 'Gunners'.

Recordemos que el martes, muy temprano, Denis Suárez llegó a Inglaterra para pasar los exámenes médicos correspondientes antes de firmar su contrato con el Arsenal hasta el final de esta temporada. Solo se esperaba el anuncio oficial y esta mañana ambos clubes lo han dado a conocer. El préstamo se está llevando a cabo a cambio de 2,5 millones de euros aproximadamente. ¿Optarán los 'Gunners' por la opción a compra?

Se encontrará con un viejo conocido: Unai Emery. El atacante gallego ya ha sido dirigido por el estratega español cuando ambos estaban en el Sevilla de España. Suárez conoce ya lo que es jugar en la Premier League. Lo hizo entre los años 2011 y 2013, cuando defendió los colores del Manchester City.

Finally, the notification you’ve all been waiting for 😉



Welcome to Arsenal, @DenisSuarez6 👋#HolaDenis 🔴