Portero brasileño rompe en llanto tras cometer el blooper del año [VIDEO]

Sao Bento viene jugando el Campeonato Paulista de una manera no tan buena debido a que no consigue resultados que le sirvan para pelear por el título. Esta vez empató ante el Sao Caetano y sigue último en el Grupo B del certamen. Lo insólito de este cotejo (que terminó 1-1) fue el autogol que hizo el golero Henal, quien no pudo controlar un balón y se le terminó metiendo a su arco.

A los 27 minutos de juego, el Sao Caetano presionó al defensor local Everton Silva, quien apenas tocó el balón para darle un pase a su golero y este último reviente y despeje el peligro. En su intento de hacerlo, le pifió al esférico y terminó metiendo la pelota al arco decretando el primer gol del partido.

El desconsuelo del experimentado portero brasileño (36 años) fue descomunal. Tanto así que se metió a su propio arco a llorar. No pudo creer el grosero error que cometió y sus compañeros tuvieron que consolarlo y calmarlo, pues faltaba más de una hora de juego y debía estar atento a las demás jugadas.

Para suerte del arquero del Sao Bento, uno de sus compañeros logró igualar el marcador a falta de media hora de juego. Diego Ivo pudo marcar el empate y así terminó el juego, pues el resultado no se movió más.