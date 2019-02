Cristiano Ronaldo: "Juventus es el mejor equipo"

Tras la eliminación de la Copa de Italia a mitad de semana, la Juventus tuvo un nuevo tropiezo ayer, pero esta vez en la Serie A. Empataron con Parma 3-3 con doblete de Cristiano Ronaldo, quien tuvo ácidos comentarios al final del juego.

"Todo el mundo está pendiente de lo que haga la Juventus porque es el mejor equipo del mundo", fueron algunas de las palabras que Ronaldo dijo en caliente.

Estas palabras no cayeron de todo bien en el entorno del Real Madrid, su ex equipo. Hay quienes consideran que el crack portugués no actúa de acorde a su pasado en la 'Casa Blanca'.

"Estoy contento con los goles que anoté pero no con el resultado ni cpn el juego mostrado porque bajamos las líneas y el Parma aprovechó bien", explicó 'CR7' respecto a la derrota de su equipo.

La siguiente participación de Cristiano Ronaldo en la Juventus será el próximo domingo por la Serie A cuando visite al Sassuolo.