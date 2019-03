[EN VIVO] Liverpool vs Tottenham ONLINE por la Premier League

PREVIA - Liverpool vs Tottenham EN VIVO:

EN VIVO │ Liverpool vs Tottenham: Tottenham es el rival más complicado para el equipo de Jürgen Klopp y una ventaja de 15 puntos es el punto más alto para los de 'Anfield' sobre los de 'White Hart Lane', conjunto que terminó la temporada pasada dos puntos por delante, esta es una prueba más del progreso sobresaliente del equipo red.

EN VIVO │ Liverpool vs Tottenham: Liverpool solo perdió uno de los últimos doce juegos con el equipo de Mauricio Pochettino y uno de los últimos 24 encuentros de liga en Anfield. Destacando esta pequeña paternidad sobre el cuadro de Londres, generando expectativa y también mucho morbo desde la previa.

Cabe señalar, que Mauricio Pochettino había estado vinculado con los puestos vacantes de director técnico en el Manchester United y el poderoso Real Madrid, pero con los respectivos nombramientos de Ole Gunnar Solskjaer y Zinedine Zidane, el interés por el argentino terminó de un momento a otro. Ahora ya está enfocado ciento por ciento al Tottenham.

Liverpool actualmente se encuentra en el segundo lugar con 76 puntos y un récord de 23 triunfos, 7 empates y 1 solo partido perdido. Mientras tanto, Tottenham está detrás de un récord de 20 victorias, 1 empate y 9 derrotas, dejando como saldo 61 puntos. Tottenham está igualado en puntos con el Manchester United, que está en el cuarto lugar, con el Arsenal en quinta posición con un punto de retraso. Debe ganar sí o sí para meterse en la pelea hasta final de temporada.

¿CÓMO LLEGA LIVERPOOL?

Solo ganar tiene que ser la mentalidad de este equipo aquí, y esperan tener a Trent Alexander-Arnold y Xherdan Shaqiri, que están en una carrera de acondicionamiento físico. Espere que "Los Reds" salgan volando, mirando para jugar la pelota por las bandas y luego a los pies de sus atacantes, con los Spurs gustando que sus espaldas externas avancen.

¿CÓMO LLEGA TOTTENHAM?

Es una gran semana para los Spurs. Después de este partido contra el Liverpool, abrirá su nuevo hogar, el Tottenham Hotspur Stadium. Pero el enfoque debe centrarse simplemente en obtener resultados. Una victoria de sus últimos cinco los ha puesto en peligro de caer fuera de los cuatro primeros. En este momento, el equipo está solo un punto por encima del quinto lugar.

EN VIVO │ Posibles alineaciones - Liverpool vs Tottenham:

XI LIVERPOOL: Allison; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Wijnaldum; Salah, Mané, Firmino.

XI TOTTENHAM: Lloris; Trippier, Alderweireld, Sánchez, Vertonghen, Rose; Sissoko, Eriksen, Alli, Son; Kane.

EN VIVO │ Liverpool vs Tottenham - GUÍA TV:

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bélgica: Play Sports 2

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá: Sportsnet World, Sportsnet World Now, Sportsnet Now

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Egipto: beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 2

Reino Unido: SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event

Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, NBC Sports Live, NBCSN, NBCSports.com

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Liverpool vs Tottenham EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Liverpool vs Tottenham, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.