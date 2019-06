Jovic se despide de la afición del Frankfurt con emotiva carta [FOTO]

Este martes, el Real Madrid oficializó a Luka Jović como flamante refuerzo por las próximas 6 temporadas. El cuadro 'merengue' desembolsó 68 millones de dólares por el traspaso del atacante serbio, quien era la principal figura del Eintracht Frankfurt.

El delantero, de 21 años, ya tiene las maletas preparadas para aterrizar en el Santiago Bernabéu, su nueva casa. Antes que ocurra ello, Jović quiso despedirse de la afición del Frankfurt con una emotiva carta que ha causado un gran revuelo.

"¡Queridos seguidores del Eintracht! Como ya habrán leído, me iré al Real Madrid. Por supuesto, me gustaría aprovechar esta oportunidad para contactar con ustedes por aquí con unas pocas palabras. Realmente disfruté los últimos dos años en el Eintracht Frankfurt. Conocí a muchas grandes personas y jugué en un club fantástico, que también fue elevado por los aficionados a algo muy especial".

"Podemos estar orgullosos de nuestros méritos. ¡Nunca olvidaré esta temporada de la Europa League! ¡Lo más destacado fue, por supuesto, la victoria de la Copa DFB 2017-2018 en Berlín! Por eso no me es fácil salir de Frankfurt. Sin embargo, el Real Madrid me abre una puerta enorme para convertirme en un futbolista aún más grande. ¡Gracias por todo el apoyo!"

Es preciso mencionar que Jović dejó las filas de 'Las Águilas' tras marcar 27 dianas en 48 cotejos en la última temporada. Ahora el serbio tendrá la misión de repetir dicha cuota de gol en el Madrid, escuadra que también se ha reforzado con Eden Hazard.

EL DATO:

Luka Jovic debutó en las filas de Estrella Roja de Serbia.