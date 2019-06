Michel Platini y el día que confesó haber favorecido a Francia en el Mundial 1998

El ex presidente de la UEFA, Michel Platini, fue detenido este martes en la capital de Francia, París, por la presunta corrupción que envolvería la designación de Qatar como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Ocurre que el país asiático es acusado de comprar votos para lograr la organización del Mundial en el referido año.

Michel Platini detenido: ¿Qué tiene que ver en todo esto?

Una revelación complicaría su situación e, incluso podría enviarlo a prisión. Entre 2007 y 2015, el ex jugador de la selección de Francia fue expulsado del fútbol durante ocho años (que logró reducir a cuatro años). ¿El motivo? Violó estamentos éticos y fue castigado a pagar la suma de 2 millones de dólares a raíz del caso FIFA Gate (que también alcanzó a Joseph Blatter).

"¿Crees que los demás no lo hicieron?", fue la polémica declaración del ex directivo de la UEFA tras confirmar haber sido parte de una maniobra prohibida durante el sorteo que terminó favoreciendo a Qatar como organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Pero esta no es la primera vez en que Michel Platini se ve envuelto en un escándalo de esta magnitud. A mediados del año 2018, en la antesala de la realización del Mundial Rusia, confesó 'pícaramente' haber realizado algunos 'arreglitos' para favorecer a Francia en el Mundial 1998.

Michel Platini detenido: Polémicas declaraciones por el Mundial Francia 1998

En la final del citado evento, Francia se impuso por 3-0 con goles de Zinedine Zidane (doblete) y Emmanuel Petit. El capitán de ese equipo era Didier Deschamps, campeón con el 'Gallito' en Rusia 2018. En ese entonces, Michel Platini era el vicepresidente del Comité Organizador Francés del Mundo.

"No nos íbamos a molestar durante seis años en preparar una Copa del Mundo como para no hacer pequeñas travesuras. Cuando organizamos el fixture hicimos un pequeño truco. Si terminábamos primeros en el grupo y Brasil terminaba primero en el suyo, no nos íbamos a ver las caras antes de la final. Uno piensa que los otros no lo hicieron para su Copa del Mundo… Francia-Brasil en la final, era el sueño de todos", indicó Platini.

Francia, país anfitrión en 1998. fue cabeza de serie del Grupo A, mientras que Brasil - dirigido por Mario Zagallo - ocupó el Grupo C. Duro momento el que atraviesa Michel Platini.