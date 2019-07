Neymar se gastó una fortuna solo en 14 zapatillas

Neymar, actual jugador del PSG, participó en un divertido video para el canal de YouTube "Complex" donde aparece en una tienda de Nike, marca que da el patricinio al brasileño, comprando zapatillas mientras espera que su agente y padre Neymar Sr. solucione su salida del PSG con destino al Barcelona de España o a la Juventus de Italia. ¡Se gastó toda una fortuna en solo 14 pares!

En el film de 8.24 minutos de YouTube, se observa que Neymar tiene una forma muy particular las cosas que le gustan y explica que "Siempre me gustaron mucho, me gustaba tener diferentes tipos. De pequeño no tuve muchos, pero si mis padres podían comprarme un par, me hacían muy feliz".

Con un suelo de 30 millones de euros netos al año, el jugador del PSG hizo efectiva su compra. Neymar escogió 14 pares de zapatillas que eran las más caras que tenía la tienda y al acercarse a la caja registradora, la trabajadora le indica el precio que debe pagar: 18.623.44 dólares, que vendrían a ser como 16.500 euros.

Muy feliz, Neymar muestra una sonrisa y procede a sacar la tarjeta de su billetera y esta la pasó por el POS o TPV (terminal punto de venta). La compra de Neymar fueron por unas Nike Flyknit Racer (175 dólares), que son las más baratas, y unas Niker Air Yeezy 2 NRG y Nike Lebron 9 Watch the Throne, que le salieron como unos 5 mil dólares por cada par.

Neymar a la Juventus

Todo parece señalar que el Barcelona tendrá muchas dificultades para convencer al jeque Nasser Al-Khelaïfi y al director Leonardo, ambos representantes importantes del PSG. Por esta razón, el padre de Neymar busca negociar a la Juventus de la Serie A donde hay mejores relaciones a nivel administriativo.