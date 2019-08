DT del Barcelona no pudo garantizar la continuidad de Rakitic

A una semana del inicio de la Liga Española, el Barcelona todavía no cierra el capítulo de contrataciones. Neymar sigue siendo la obsesión y el overbooking en el mediocampo son los temas a resolver en las próximas semanas.

Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur, Arturo Vidal, Frenkie de Jong, Carles Aleñá y Riqui Puig. Siete futbolistas para tres posiciones. Existe un evidente sobrepoblación en la volante y pese a las preferencias de Ernesto Valverde, podrían haber salidas importantes en los próximos días.

Uno de ellos podría ser Ivan Rakitic, uno de los jugadores indiscutidos para Valverde desde su llegada al Barcelona. "Es muy importante para nosotros. Lo ha sido y no sabemos si lo será. Puede serlo por lo que aporta. Ha marcado dos goles. Su trabajo está ahí", afirmó el técnico del Barza.

Eso sí, Ernesto Valverde ya no se mostró tajante respecto a la continuidad de Ivan Rakitic, un jugador muy condicionado por la llegada de Frenkie de Jong y la consolidación de Arthur.

"Ahora mismo no sé si se quedará. Cuento con él como cuento con todos los que tenemos. En principio, nada me hace pensar que no vaya a poder contar con él", precisó.

Vale destacar que el PSG ya quiso fichar a Ivan Rakitic la temporada pasada, pero el DT del Barcelona se mostró firme y evitó la salida del jugador. Ahora bien, la urgencia de traer de vuelta a Neymar y la falta de liquidez para poder pagar el millonario traspaso que pide el club francés para dejar salir al brasileño hace que la posibilidad de incluir al croata en la operación se vuelva muy posible.

Precisamente sobre Neymar, Ernesto Valverde se mostró bastante cauto. "Yo sé lo que tengo, que es con lo que trabajo y con lo que cuento. Lo que pueda pasar, ya veremos. No sabemos lo que va a ocurrir y no pienso en ello. Pienso en lo de mañana", puntualizó.

Ivan Rakitic, un futbolista importante desde su llegada al Barcelona

Tras sus grandes campañas con el Sevilla, el Barcelona pagó 18 millones de euros más tres en variables por el pase de Ivan Rakitic tras el Mundial Brasil 2014. El croata llegó para darle relevo a Xavi Hernández y se convirtió en titular indiscutible con Luis Enrique. Su situación no varió con Ernesto Valverde, pero la llegada de Frenkie de Jong y Arthur significan el recambio y futbolistas con un perfil más Barza, por lo que, su titularidad está más que cuestionada para la presente temporada.

Si sigue o finalmente se va, Ivan Rakitic forma parte de un ciclo histórico del Barcelona. El croata puede preciarse de haber ganado 13 títulos con el club catalán (4 Ligas, 4 Copa del Rey, 2 Supercopa de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes).