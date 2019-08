Atlanta United vs. América EN VIVO: Por la final de Campeones Cup 2019

Atlanta United vs América EN VIVO ONLINE| Este miércoles 14 de agosto se juega la final de la final de Campeones Cup 2019 entre el cuadro de la Liga MX y la MLS. Este choque está pactado para las 7:00 p.m.(hora peruana y mexicana) en el Mercedes Benz Stadium y será transmitido EN DIRECTO vía Televisa Deportes y SKY. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.pe.

Llegó el momento más esperado por los simpatizantes de ambos equipos, pues se luchan la oportunidad de ingresar a la historia de Campeones Cup 2019, un torneo que se viene desarrollando desde el 2018.

América se ganó el derecho de participar en esta final por proclamarse campeón de Campeones de la Liga MX, mientras que Atlanta United hizo lo propio en la MLS. Cabe resaltar que este campeonato no es avalado por la Concacaf.

El equipo de Miguel Herrera sabe que es un duelo complicado pero apostará por la experiencia de sus jugadores para quedarse con la victoria. Por más que se trate de un duelo amistoso, el estratega pondrá lo mejor de su plantel.

Las 'Águilas' no contarán con Guillermo Ochoa y Giovani dos Santos. El atacante mexicano se viene recuperando de una fatiga muscular y su presencia es una incógnita. El estratega, Miguel Herrera, se encuentra a un título para convertirse en el técnico más ganador del América en la historia.

Por su parte, Atlanta United se encuentra peleando por la MSL, el cuadro rojinegro se ubica en la segunda posición con 42 puntos a tres unidades del líder Philadelphia United.

The clash of the champions 🏆 pic.twitter.com/t1AzaPFUIF