Cristiano Ronaldo buscará romper histórica marca su partido 1000

Luego de tener una jornada de descanso en la Juventus por la seguidilla de partidos, Cristiano Ronaldo regresará a la acción mañana cuando enfrente al modesto SPAL en una nueva presentación en la Serie A.

Este compromiso puede ser muy significativo para el luso si consigue anotar, puesto que llegaría a la asombrosa marca de 11 cotejos al hilo facturando en el Calcio y no solo superaría el récord del club que actualmente comparte con el francés David Trezeguet, sino que también igualaría a Fabio Quagliarella y Gabriel Batistuta, quienes vieron puerta en 11 juegos seguidos.

Asimismo, Cristiano Ronaldo llegará a los 1000 encuentros en su exitosa carrera profesional sumando sus presentaciones en anteriores equipos y también en la selección portuguesa. Sin duda una fecha muy especial para la estrella “bianconera” en la que espera celebrar.

Los 10 partidos seguidos marcando de Cristiano Ronaldo

PARTIDOS RESULTADO SUS GOLES

H. Verona vs. Juventus 2-1 1

Juventus vs. Fiorentina 3-0 2

Napoli vs. Juventus 2-1 1

Juventus vs. Parma 2-1 2

AS Roma vs. Juventus 1-2 1

Juventus vs. Cagliari 4-0 3

Sampdoria vs. Juventus 1-2 1

Juventus vs. Udinese 3-1 2

Lazio vs. Juventus 3-1 1

Juventus vs. Sassuolo 2-2 1