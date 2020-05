Bayern venció 1-0 Dortmund en el Signal Iduna Park y se acerca al título de la Bundesliga

El esperado duelo de la Bundesliga entre el noruego Erling Haaland y el polaco Robert Lewandowski en el clásico alemán entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich se quedó en una fría comparación de estadísticas pues ninguno de los dos fue decisivo en el partido que definió un gran gol de Joshua Kimmich.

Los dos estuvieron relativamente bajo control de las respectivas defensas, aunque el polaco tuvo mayor participación en el juego de su equipo.

Haaland disparó cinco veces a puerta pero sólo uno de sus remates tuvo cierta peligrosidad. Corrió 8,77 kilómetros y tuvo 26 contactos de balón.

En el minuto 72 tuvo que ser sustituido por lesión tras haber ganado el 75 por ciento de los balones divididos que disputó.

Lewandowski disparó también cinco veces a puerta y uno de sus remates se estrelló contra el poste. Corrió 10,57 kilómetros y tuvo 48 contactos de balón.

De los balones divididos que disputó el polaco solo ganó un 23 por ciento.

MINUTO x MINUTO | Borussia Dortmund vs Bayern Múnich vía FOX Sports México

Sigue todas las incidencias en directo del partido Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

90' ¡Fin del partido!

60' Zurdazo de Haaland se desvía en la mano de Boateng. ¡La gente del Borussia Dortmund reclama penal!

54' Goretzka dispara desde fuera del área y por poco se viene el segundo del Bayern Múnich. El Dortmun está teniendo muchos problemas para salir de su área.

52' Centro de Robert Lewandoski para Kingsley Coman. El francés la detiene y hace un potente disparo que se va fuera del campo.

48' Dahoud remata y exige a Manuel Neuer. ¡Ingresa Jadon Sancho al terreno del juego!

46' ¡Comenzó el segundo tiempo!

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

45' ¡Fin del primer tiempo!

Ver GOL de Bayern Múnich

43' ¡Gol del Bayern Múnich! Joshua Kimmich rompe el candado amarillo. El joven lateral la puso por encima del portero y, ahora, los bávaros vencen por la mínima diferencia al Borussia Dortmund.

26' El Borussia Dortmund da la cara y comienza a presionar en su campo la Bayern Múnich. Julian Brandt hace un buen partido.

23' Kingsley Coman exige a Bürki. El Bayern Múnich cada vez más cerca del gol.

22' El Bayern Múnich toma el control del partido. La sociedad entre Thomas Müller y Joshua Kimmich ha comenzado a dar frutos en el campo del Borussia Dortmund.

18' En la línea salva Lukasz Piszczek, por poco, era gol de Thomas Müller.

10' ¡Potente disparo de Lewandowski! Ataja Bürki en dos tiempos.

8' ¡Dios mío! Lo que están haciendo Haaland y Hakimi en el área del Bayern Múnich. Le acaban de anular un gol a Guerreiro por estar en fuera de juego.

6' ¡Tiro de esquina para el Borussia Dortmund!

4' Remate de Robert Lewandowski se marcha fuera del campo. ¡Es un gran partido en el Signal Iduna Park!

2' Despeja la defensa del Bayern Múnich.

1' ¡Ufff... se salvó el Bayern Múnich! Remate de Erling Haaland que complica a Manuel Neuer. El rebote lo toma Hazard y, como una flecha, Boateng la saca sobre la línea para el córner.

1' ¡Comenzó el partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund! Rueda la pelota Erling Haaland.

1' Minuto de silencio.

1' En breves minutos iniciará el primer tiempo.

- Suplentes del Borussia Dortmund: Hitz, Sancho, Götze, Balerdi, Morey, Can, Witsel, Schmelzer y Reyna.

- ¡Atención! Borussia Dortmund nos presenta a sus once titulares: Roman Bürki, Achraf Hakimi, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud, Räpahel Guerreiro, Mats Hummels, Manuel Akanji, Erling Haaland, Julian Brandt, Thorgan Hazard y Lukasz Piszczek.

- Suplentes del Bayern Múnich: Ulreich, Odriozola, Martínez, Cuisance, Perisic, Lucas Hernández, Batista-Meier, Mai y Zikzee.

- ¡Atención! Bayern Múnich confirma a su formación titular: Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Robert Lewandowski, Jerome Boateng, Leon Goretzka, Davies, Sergei Gnabry, Thomas Müller, David Alaba, Kingsley Coman y Joshua Kimmich.

Bayern Múnich contra Borussia Dortmund

- El Bayern Múnich ha marcado nueve goles sin recibir alguno en los dos partidos anteriores de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund (4-0 y 5-0).

- La última vez que se encontraron en el Signal Iduna Park por la Bundesliga, Borussia Dortmund ganó po 3-2 en la jornada 11 de la temporada pasada. De hecho, el Dortmund ha perdido solo uno de los últimos cuatro partidos (K2, D1, L1) de Klassiker en casa.

- A continuación, algunos datos previos al choque entre los dos titanes de la Bundesliga que se desarrollará hoy en el Signal Iduna Park de Dortmund.

- El entrenador Lucien Favre registra dos victorias en dos partidos frente al Bayern Múnich jugando en el Signal Iduna Park.

- El noruego Erling Haaland, con 10 goles, es el mejor atacante de la ofensiva del Borussia Dortmund junto a Marco Reus (11), hoy asunte por lesión, y Jadon Sancho (14).

- Robert Lewandowski es el máximo goleador de la Bundesliga en este período con 27 goles, marcados a razón de uno cada 82 minutos. Haaland, quien se unió en enero, ha embolsado sus 10 a razón de uno cada 69.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund!

Formaciones confirmadas Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Can, Guerreiro; Hazard, Brandt; y Haaland.

Entrenador: Lucien Favre.

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; y Lewandowski.

Entrenador: Hans-Dieter Flick

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Así llega el Bayern Múnich para el partido contra Borussia Dortmund

En el Bayern Múnich, el mediocampista Thiago Alcántara es baja segura frente al Borussia Dortmund debido a los problemas de abductores por los que ya faltó el sábado contra el Eintracht Fráncfort. Por ello todo apunta a que el doble pivote lo formarán una vez más el inamovible Joshua Kimmich y Leon Goretzka.

"Hizo un buen partido ante el Eintracht recuperó muchos balones y mostró agresividad lo que es importante en la posición. Últimamente había jugado de ocho o de diez pero como 6 es como mejor explota su potencial. Estoy contento de contar con alternativas en la posición", dijo Flick, técnico del Bayern Múnich.

En cambio todo indica que Jerome Boateng -que fue sustituido en el minuto 72 contra el Eintracht por un problema en la cadera- podrá jugar mañana. Con ello, el entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, puede contar con la pareja de centrales formada por Boateng y David Alaba por la que viene apostando.

Para Fick la situación es completamente distinta a la del partido de ida para los dos equipos de la Bundesliga.

"Cada partido es nuevo. La situación es distinta a la de la primera ronda, tenemos una buena racha, solo hemos perdido dos partidos de los últimos 23 y empatado uno", recordó.

Una de las claves, para Flick, será en controlar la pelota y no precipitarse en la definición. "La posesión es importante porque permite ahorrar fuerzas, cuando el rival la tiene hay que correr más", dijo.

El Bayern Múnich jugará este martes el clásico del fútbol alemán contra su similar del Borussia Dortmund para dejar la Bundesliga prácticamente vista para sentencia, pues con una victoria puede aumentar su ventaja a siete puntos.

El partido estará además lleno de duelos especiales como la comparativa entre Robert Lewandowski (Bayern Múnich) y Erling Haaland (Borussia Dortmund) o el duelo directo que probablemente libraran Alphonso Davies y Achraf Hakimi.

Así llega el Borussia Dortmund para el partido contra Bayern Múnich

El Borussia Dortmund, por su parte, procurará dejar abierta la pelea por el título y acercarse a un punto del Bayern Múnich para aumentar la presión en las siguientes jornadas.

"Siempre es un partido especial. La temporada pasada año ganamos en casa, también les ganamos la Supercopa y queremos volver a ganarles", dijo el entrenador del Dortmund, Lucien Favre.

El director deportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha definido la situación antes del duelo recordando que las Abejas están a cuatro puntos por debajo del Bayern Múnich: "No hay que ser un profeta para saber que tenemos que ganar si queremos seguir disputando el título", dijo.

En tanto, el entrenador del Borussia Dortmund, Lucien Favre aclaró que no está "para nada confiado del Bayern Múnich" tras la importantet: "Nuestro sistema funciona, hemos mejorado y ese partido está olvidado", dijo Favre.

Desde entonces Favre ha optado por una defensa de tres centrales, por un lado, concede más estabilidad y, por otro, le permite a Raphael Guerreiro y Achraf Hakimi tener más libertades ofensivas como laterales en el Borussia Dortmund. Esa será la principal forma de atacar al Bayern Múnich

En el esquema de Favre hay un jugador clave en el Borussia Dortmund que es Mats Hummels que lidera habitualmente la defensa y que el sábado tuvo que ser sustituido en el partido de ida contra el Wolfsburgo por problemas en el tendón de Aquiles. Sin embargo Favre se mostró optimista con la posibilidad de contar hoy con Mats Hummels ante el Bayern Múnich.

"No puedo decirlo con seguridad pero hay un 99 por ciento de posibilidades de que puede jugar", señaló Favre, técnico del Borussia Dortmund.

Formaciones probables Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Benjamín Pavard, Lucas Hernández, David Alaba, Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Ivan Perisic, Thomas Muller, Kingsley Coman; Robert Lewandowski

Entrenador: Hans-Dieter Flick

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Ajanki, Mats Hummels, Lucas Piszcezk, Räphael Guerreiro, Delaney, Emre Can, Hakimi, Julian Brandt, Jadon Sancho y Erling Haaland.

Entrenador: Lucien Favre.

¿A qué hora ver partido Bayern Múnich vs Borussia Dortmund?

Perú: 11:30 a. m.

Ecuador: 11:30 a. m.

Colombia: 11:30 a. m.

Uruguay: 1:30 p. m.

Brasil: 2:30 p. m.

Argentina: 1:30 p. m.

Venezuela: 12:30 p. m.

Chile: 1:30 p. m.

Paraguay: 1:30 p. m.

Bolivia: 12:30 p. m.

España: 6:30 p. m.

Alemania: 6:30 p. m.

Portugal: 6:30 p. m.

Reino Unido: 5:30 p. m.

Estados Unidos: 11.30 a. m.

¿En qué canal transmiten juego Bayern Múnich vs Borussia Dortmund?

Perú: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Argentina: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur y Fox Sports 1 Chile.

Colombia: ESPN Play Sur y ESPN2 Colombia.

Costa Rica: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Cuba: ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean.

Dominica: ESPN Play Caribbean y ESPN Caribbean.

República Dominicana: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean.

Ecuador: ESPN Play Sur.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Alemania: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Go y Sky Sport Bundesliga 2.

Honduras: Fox Sports Cono Norte, ESPNPlay Caribbean, FOX Play Norte y ESPN Caribbean.

Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia y NOW TV.

México: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Nueva Zelanda: Sky Sport 7 beIN Sports y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

Puerto Rico: ESPN Caribbean y ESPN Play Caribbean.

España: Movistar Liga de Campeones 1, #Vamos y Movistar+.

Reino Unido: BT Sport 1, BT Sport App y BTSport.com.

Estados Unidos: Foxsports.com, FOX Soccer Match Pass, Fox Sports 1 y FOX Deportes.

Uruguay: ESPN Play Sur y ESPN 2 Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

¿Cuándo juegan Bayern Múnich vs Borussia Dortmund?

El Bayern Múnich enfrenta esta martes 26 de mayo a su similar del Borussia Dortmund por la fecha 28 de la Bundesliga. Los 'bávaros' necesitan una victoria para aumentar su distancia en la cima del fútbol alemán.

Historial Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

09-11-2019: Bayern Múnich 4-0 Borussia Dortmund

06-04-2019: Bayern Múnich 5-0 Borussia Dortmund

10-11-2018: Borussia Dortmund 3-2 Bayern Múnich

31-03-2018: Bayern Múnich 6-0 Borussia Dortmund

04-11-2017: Borussia Dortmund 1-3 Bayern Múnich

08-04-2017: Bayern Múnich 4-1 Borussia Dortmund

19-11-2016: Borussia Dortmund 1-0 Bayern Múnich

05-03-2016: Borussia Dortmund 0-0 Bayern Múnich

04-10-2015: Bayern Múnich 5-1 Borussia Dortmund

04-04-2015: Borussia Dortmund 0-1 Bayern Múnich

Apuestas del partido: Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Casa de apuestas: Doradobet

Borussia Dortmund: 3.80

Empate: 4.30

Bayern Múnich: 1.87

Casa de apuestas: Bwin

Borussia Dortmund: 3.50

Empate: 4.20

Bayern Múnich: 1.90

Signal Iduna Park

El duelo entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund se disputará en el estadio Signal Iduna Park, de la ciudad de Dortmund.