Bayern Munich ganó 1-0 a Dortmund y amplió la diferencia de 7 puntos a 6 fechas del final [RESUMEN]

Hoy era el partido clave para ambos equipos que luchan por el título de la Bundesliga. Por un lado llegaba Bayern Múnich con el propósito de ampliar su ventaja, mientras que por el otro Borussia Dortmund se presentaba pensando en recortar distancia a un punto. Sin embargo, el resultado fue a favor de los bávaros y ampliaron su ventaja a 7 puntos faltando apenas 6 fechas para el final del fútbol alemán.

Si bien es cierto Borussia Dortmund empezó mejor el partido, Bayern Munich se acodó con el transcurso del partido y mejor aún, encontró el único gol del encuentro por medio de una espectacular definición de Joshua Kimich, quien colgó al arquero Burki de una gran actuación.

En el segundo tiempo el técnico de Dortmund ordenó varios cambios y se esperaba la reacción del equipo, pero nunca llegó y Bayern Munich cuidó el resultado y se quedó con el importante triunfo. Salvo aquella polémica jugada cuando Erling Haaland remató al arco, pero Jerome Boateng se terminó por barrer y salvar su arco, aunque la pelota impactó en su brazo, el árbitro no pidió la revisión del VAR.

MINUTO x MINUTO | Bayern Múnich vs Borussia Dortmund vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias en directo del partido Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.

SEGUNDO TIEMPO

- 90+3' Final del partido. Bayern Munich ganó de visita 1-0 a Borussia

- 85' Nuevo cambio en Dortumund. Mahmoud Dahoud se marcha para dejar su lugar Axel Witsel

- 80' Nuevo cambio en Borussia Dortumund. Lukasz Piszczek es sustituido por Mario Götze, quien juega sus últimos partidos

- 74' Alphonso Davies es amonestado por derribar a un contrario. Amarilla para el jugador de Bayern Munich

- 73' Cambio en Bayern Munich. Kingsley Coman es sustituido por Ivan Perisic

- 72' El entrenador de Borussia Dortmund ordena un cambio. Giovanni Reyna entra para reemplazar a Erling Haaland

- 70' Borussia Dortmund necesita siquiera empatar el partido, sino Bayern Munich sacará 7 puntos de ventaja en su lucha por el título

- 67' Terrible entrada de Mahmoud Dahoud, a quien el árbitro muestra la tarjeta amarilla sin dudarlo

- 66' Thomas Müller es amonestado por el árbitro Tobias Stieler con una tarjeta amarilla tras una entrada a destiempo previa

- 62' Mahmoud Dahoud envía la pelota en busca de un compañero, pero intercepta la defensa de Bayern. Córner para Borussia Dortmund

- 58' Erling Haaland remató desde el borde del área con dirección al arco, pero la pelota termina chocando en el brazo de Boateng. El árbitro no pidió la revisión del VAR

- 52' Leon Goretzka entra de manera imprudente a un contrario. Tobias Stieler pita la falta, pero no le saca tarjeta

- 46' En Borussia Dortmund hubo dos cambios. Entró Jadon Sancho por Julian Brand y Emre Can en sustitución de Thomas Delaney

- ¡Arranca el segundo tiempo! Bayern Múnich 1-0 Borussia Dortmund

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

- 45+2' Final del primer tiempo. Borussia Dortmund 0-1 Bayern Munich

- 43' ¡GOOOOLAZO de BAYERN MUNICH! Joshua Kimch recupé la pelota y posteriormente remató desde fuera del área para vencer a Bruki

- 40' Leon Goretzka dispara hacia el centro de la meta, pero Roman Burki no se deja sorprender y detiene la pelota

- 36' Alphonso Davies del Bayern Múnich manda un centro al área, pero Roman Burki sale de la meta y atrapa el balón

- 33' ¡Nuevamente Lukasz Piszczek! El polaco le ganó el mano a mano a Robert Lewandowski, quien estaba cerca de convertir para Bayern Munich

- 30' Thorgan Hazard mandó un pase peligroso desde el borde del área, aunque finalmente será córner para Borussia.

- 27' Robert Lewandowski está sentido. El árbitro detiene un momento el partido en el Signal Iduna Park

- 23' Gran tapada del arquero Burki ante el potente remate de Coman ¡Avisó otra vez Bayern Munich!

- 19' ¡Se salva Borussia Dortmund! El polaco Lukasz Piszczek rechazó la pelota prácticamente de la raya del arco

- 16' Roman Burki lee perfectamente la jugada y evita el peligro cuando Thomas Müller se disponía a recibir un pase al hueco

- 13' Mats Hummels ve la tarjeta amarilla. Deberá tener cuidado porque otra entrada así le costará la expulsión

- 9' Gol anulado a Borussia Dortmun por una posición adelantada. Thorgan Hazard había anotado el primero en offside

.- 7' Borussia Dortmund dominan la posesión del partido con buenos movimientos de los jugadores ofensivos.

- 4' Lewandowski intenta rematar al arco desde dentro del área, pero Mats Hummels cierra bien

- 1' Avisa Borussia al Bayern Munich, pero aparece Boateng para salvar su arco

- ¡Se decretó un minuto de silencio en honor a las víctimas que dejó el coronavirus en todo el mundo!

1' En breves minutos iniciará el primer tiempo.

- Suplentes del Borussia Dortmund: Hitz, Sancho, Götze, Balerdi, Morey, Can, Witsel, Schmelzer y Reyna.

- ¡Atención! Borussia Dortmund nos presenta a sus once titulares: Roman Bürki, Achraf Hakimi, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud, Räpahel Guerreiro, Mats Hummels, Manuel Akanji, Erling Haaland, Julian Brandt, Thorgan Hazard y Lukasz Piszczek.

- Suplentes del Bayern Múnich: Ulreich, Odriozola, Martínez, Cuisance, Perisic, Lucas Hernández, Batista-Meier, Mai y Zikzee.

- ¡Atención! Bayern Múnich confirma a su formación titular: Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Robert Lewandowski, Jerome Boateng, Leon Goretzka, Davies, Sergei Gnabry, Thomas Müller, David Alaba, Kingsley Coman y Joshua Kimmich.

Dortmund contra Bayern

- Robert Lewandowski es el máximo goleador de la Bundesliga (17 goles) y ha marcado 12 anotaciones en sus últimas seis juego frente al Borussia Dortmund.

- El Bayern Múnich ha marcado nueve goles sin recibir alguno en los dos partidos anteriores de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund (4-0 y 5-0).

- La última vez que se encontraron en el Signal Iduna Park por la Bundesliga, Borussia Dortmund ganó po 3-2 en la jornada 11 de la temporada pasada. De hecho, el Dortmund ha perdido solo uno de los últimos cuatro partidos (K2, D1, L1) de Klassiker en casa.

- A continuación, algunos datos previos al choque entre los dos titanes de la Bundesliga que se desarrollará hoy en el Signal Iduna Park de Dortmund.

- El entrenador Lucien Favre registra dos victorias en dos partidos frente al Bayern Múnich jugando en el Signal Iduna Park.

- El noruego Erling Haaland, con 10 goles, es el mejor atacante de la ofensiva del Borussia Dortmund junto a Marco Reus (11), hoy asunte por lesión, y Jadon Sancho (14).

- Robert Lewandowski es el máximo goleador de la Bundesliga en este período con 27 goles, marcados a razón de uno cada 82 minutos. Haaland, quien se unió en enero, ha embolsado sus 10 a razón de uno cada 69.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund!

Formaciones confirmadas Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Thomas Delaney, Guerreiro; Hazard, Brandt; y Haaland.

Entrenador: Lucien Favre.

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; y Lewandowski.

Entrenador: Hans-Dieter Flick

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

Bayern Múnich es el líder de la Bundesliga y aunque perdiendo ante Borussia Dortmund, seguirá siendo el puntero por un punto de diferencia; sin embargo, el cuadro "bávaro" no tiene en sus planes ceder puntos a pesar que jugará de visitante.

El cuadro "bávaro" presentará las bajas de Thiago Alcántara, Philippe Coutinho, Tolisso, Süle. Empero, eso no impidió que sumen dos victorias consecutivas (Unión Berlín y Frankfurt) en el reinicio de la Bundesliga.

Flick tendrá a su disposición a Müller y Lewandowski en la ofensiva. Ambos son los goleadores del cuadro alemán. Coman y Perisic irán por las bandas. El equilibrio en la volante será Goretzka.

Borussia no quiere perder el paso

Por su parte, Borussia no quiere perderle el paso al Bayern. Sabe que un triunfo lo dejan con muchas opciones de ganar la Bundesliga. Desde el regreso del torneo, también logró sumar dos victorias seguidas. Al Schalke lo goleó 4-0 y al Wolfsburgo de vista el ganó 2-0.

Erling Haaland

Son cuatro bajas que también presentará el Dortmund ante el Bayern. Schulz, Zagadou, Witsel y Reus, verán el duelo desde la tribuna.

Favre ya tiene el once armado y de no mediar inconveniente, tendrá en la ofensiva a Dahoud, Hazard, Brandt y Haland. Hummels tiene una dolencia pero todo indica que será de la partida.

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund EN VIVO: posibles alineaciones

Bayern Múnich: Neuer; Boateng, Alaba, Kimmich, Pavard, Perisic, Goretzka, Coman, Davies, Müller, Lewandowski

Entrenador: Flick

Borussia Dortmund: Burki; Hummels, Piszczek, Guerreiro, Akanji, Hakimi, Delaney, Dahoud, Hazard, Brandt, Haland

Entrenador: Favre

Hora: 11:30 a.m.

Estadio Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Historial de partidos: Bayern Múnich vs Borussia Dortmund

09-11-2019: Bayern Múnich 4-0 Borussia Dortmund

06-04-2019: Bayern Múnich 5-0 Borussia Dortmund

10-11-2018: Borussia Dortmund 3-2 Bayern Múnich

31-03-2018: Bayern Múnich 6-0 Borussia Dortmund

04-11-2017: Borussia Dortmund 1-3 Bayern Múnich

08-04-2017: Bayern Múnich 4-1 Borussia Dortmund

19-11-2016: Borussia Dortmund 1-0 Bayern Múnich

05-03-2016: Borussia Dortmund 0-0 Bayern Múnich

04-10-2015: Bayern Múnich 5-1 Borussia Dortmund

04-04-2015: Borussia Dortmund 0-1 Bayern Múnich

Estadio Signal Iduna Park de Dortmund

El duelo entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund se disputará en el estadio Signal Iduna Park, de la ciudad de Dortmund.

